Fix! Bayern-Urgestein wechselt ins Ausland

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Jahn Herrmann (l.) trainierte auch schon bei den Profis des FC Bayern mit

Über zwölf Jahre verbrachte Jahn Herrmann beim FC Bayern, durchlief in dieser Zeit unter anderem sämtliche Jugendstationen bei den Münchnern. Jetzt zieht es den Offensivspieler ins Ausland.

Wie der deutsche Rekordmeister vermeldete, verlässt der 22-Jährige seinen Ausbildungsverein und schließt sich fortan dem österreichischen Zweitligisten FC Blau-Weiß Linz an.

Der Wechsel ein halbes Jahr vor Ende seines Vertrages beim FC Bayern II wurde möglich, weil in Österreich das Wechselfenster bekanntlich noch einige Tage länger geöffnet ist.

"Ich habe mehr als mein halbes Leben beim FC Bayern verbracht und in diesen zwölfeinhalb Jahren viele tolle Menschen kennengelernt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die meinen Weg begleitet und mich unterstützt haben und freue mich nun riesig auf die neue, große Herausforderung in Linz", meinte Herrmann auf der Vereinshomepage des FC Bayern.

Bayern-Youngster unterschreibt Halbjahresvertrag

Der offensive Mittelfeldspieler trainierte zwar einige Male bei den Münchner Bundesliga-Profis mit. Den Sprung in die Bundesliga schaffte er aber nie. Auch in der zweiten Mannschaft des FC Bayern war Herrmann zuletzt nicht mehr gesetzt, brachte es in der laufenden Spielzeit in der Regionalliga Bayern nur auf sechs Startelf-Einsätze.

Nun also der Schritt nach Österreich, nachdem er in der Saison 2020/2021 schon mal an Hannover 96 II verliehen war.

"Jahn hat nahezu seine komplette fußballerische Ausbildung bei uns genossen und hatte zuletzt einen festen Platz im Kader unserer Amateure. Wir freuen uns, dass er nun in Linz den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann, und wünschen ihm dabei alles Gute und viel Erfolg“, meinte Bayerns Campusleiter Jochen Sauer.

In Linz hat Herrmann zunächst einen halbjähriges Arbeitspapier bis zum Sommer unterzeichnet. Der Klub rangiert in der 2. Liga in Österreich derzeit auf Platz zwei und hat damit noch alle Aufstiegschancen.