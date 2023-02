Manuel Neuer nach England? Das sagt Hamann

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Dietmar Hamann sprach über die Torwartsituation beim FC Bayern

Laut dem Ex-Profi Dietmar Hamann hat Manuel Neuer nach dem Skandal-Interview keine Zukunft mehr beim FC Bayern. Einen lukrativen Abnehmern zu finden, könnte laut dem 49-Jährigen allerdings schwer werden.

In einem Interview mit dem Schweizer "Blick" betonte Hamann, dass er sich "ziemlich sicher" ist, dass der FC Bayern Manuel Neuer im kommenden Sommer verkauft.

"Ich kann mir vorstellen: Wenn er gehen will, werden ihm die Bayern keine Steine in den Weg legen", so der früherer Münchner Profi, der ergänzte: "Nein, ich glaube nicht, dass Neuer nochmals für Bayern spielt. Und wenn doch, kann ich mir vorstellen, dass Sommer als Nummer 1 in die Vorbereitung geht und Neuer ihn erst wieder verdrängen müsste."

Sollte Neuer den FC Bayern tatsächlich verlassen, kann Hamann sich nur schwer vorstellen, dass es Interesse von den englischen Topklubs gibt.

"Er wird im März 37. Ich weiß nicht, ob die Vereine in England sich noch um ihn reißen, in der Premier League gibt es inzwischen richtig gute Torhüter", stellte der zweimalige deutsche Meister klar, der in der Premier League unter anderem für den FC Liverpool und Manchester City spielte.

Einen Abgang provozieren wollte Neuer laut Hamann mit dem Interview allerdings nicht.

Der TV-Experte verurteilte das Interview dennoch scharf: "Ganz grundsätzlich hat Neuer seine Position überschätzt. Er war der beste Torwart der Welt, ja. Aber er war es die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr. Sommer oder Kevin Trapp gefielen mir in der Bundesliga in dieser Zeitspanne besser."

Tapalovic-Trennung "konsequent"

Hamann führte weiter aus: "Für mich ist das Hauptproblem, dass er diese Interviews als Freund des entlassenen Torwart-Trainers Toni Tapalovic gegeben hat, und nicht als Captain von Bayern München. Das musst du trennen können, aber Neuer kann es anscheinend nicht."

Die Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic bezeichnete Hamann als "konsequent". "Hat Tapalovic ein Interesse daran, dass Sommer gut hält? Ich will ihm nichts unterstellen, aber das kann man infrage stellen. Und wenn Neuer zurückkommt, ist Tapalovic ja automatisch auch wieder auf der Seite von Neuer", so der 49-Jährige.