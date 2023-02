Werner warnt vor Dortmunder "Spitzenmannschaft"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Ole Werner trifft am Samstag auf den BVB

Werder Bremens Trainer Ole Werner erwartet gegen die "Spitzenmannschaft" Borussia Dortmund eine schwere Aufgabe für sein Team.

"Sie sind gut aus der Winterpause gekommen und ungeschlagen", sagte der 34-Jährige vor dem Duell am Samstag (15:30 Uhr/Sky): "Was Dortmund auszeichnet ist, dass sie jetzt auch eine gewisse Robustheit auf den Platz bringen. Aktuell sind sie in einer sehr guten Verfassung."

Der BVB hat alle fünf Pflichtspiele dieses Jahres für sich entschieden, das Hinspiel gewann aber Werder dank eines spektakulären Schlussspurts 3:2. "Das hat uns neben den Punkten sehr viel gegeben", sagte Werner, der nach zuletzt zwei Erfolgen gegen Wolfsburg und in Stuttgart voll auf Kurs Klassenerhalt ist.

Eine neue Option gegen Dortmund könnte der auf Leihbasis verpflichtete Offensivmann Maximilian Philipp sein. "Körperlich ist er sehr gut drauf und für alles eine Option", sagte Werner, der hofft, eine Negativserie zu beenden: Werders letzter Bundesliga-Heimsieg gegen die Borussia liegt über acht Jahre zurück, am 20. Dezember 2014 hieß es 2:1.