Nächster Rückschlag für Bayer-Star Schick

IMAGO/Laci Perenyi

Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick fällt erneut aus

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss auch im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim auf Angreifer Patrik Schick verzichten.

"Er ist krank und steht nicht im Kader", verkündete Bayer-Coach Xabi Alonso am Freitag. Verletzungsbedingt hatte der tschechische Angreifer Schick zuletzt nicht spielen können. Immerhin soll er am kommenden Donnerstag in der Europa League gegen die AS Monaco wieder zur Verfügung stehen. Im Kader für das TSG-Spiel steht aber Nationalspieler Florian Wirtz.

Dass der Gegner Hoffenheim in Pellegrino Matarazzo einen neuen Coach an der Seitenlinie hat, nimmt Alonso eher gelassen zur Kenntnis: "Er kennt den Klub, aber natürlich gibt es neue Ideen des Trainers. Sie haben Erfahrung und sie haben Qualität. Sie haben eine klare Idee, mit dem neuen Trainer werden die Prinzipien aber ähnlich sein", betonte Alonso.

Weiterhin keine Rolle in seinen Planungen spielt Mittelfeldspieler Charles Aránguiz, der aufgrund einer Wadenverletzung immer noch nicht mit der Mannschaft trainieren kann. Die genauen Ursachen der Probleme seien nach wie vor unklar, so Alonso, "wir müssen mehr Geduld haben".