Effenberg über BVB: "Spielen einen schmutzigen Fußball"

Stefan Effenberg sieht die Entwicklung beim BVB positiv

Am Samstag hat der BVB auch die Hürde Werder Bremen genommen und den fünften Sieg im fünften Bundesliga-Spiel nach der Winterpause gefeiert. Tabellarisch sind die Dortmunder dem ewigen Rivalen FC Bayern wieder auf die Pelle gerückt, ein spannendes Meisterrennen deutet sich an. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg ist voll des Lobes für die Borussia.

Noch vor wenigen Wochen herrschte rund um den BVB eine angespannte Atmosphäre, schließlich waren die Westfalen den hohen Ansprüchen in der Hinserie nur selten gerecht geworden.

Seit dem Jahreswechsel zeigt der Trend in Dortmund jedoch steil nach oben. Bis auf drei Punkte sind die Schützlinge von Trainer Edin Terzic an Ligaprimus FC Bayern herangerückt, plötzlich scheint im Titelrennen wieder alles möglich zu sein.

Auch Stefan Effenberg ist vom schwarz-gelben Aufschwung durchaus angetan. Die Mannschaft wirke "extrem gefestigt" und sei "super in das Jahr reingekommen", schrieb der 54-Jährige in seiner "Sport1"-Kolumne.

Effenberg: BVB kann FC Bayern wieder "gefährlich werden"

Der BVB habe sein Spiel in letzter Zeit "weiterentwickelt", hob Effenberg hervor: "Früher war es oft mehr verspielt und noch ein Querpass. Sie bieten mittlerweile nicht mehr das Spektakel an, sondern spielen mit relativ einfachen Mitteln."

Entscheidend sei in allererster Linie, Siege zu sammeln. "Sie spielen ein stückweit auch einen schmutzigen Fußball. Hauptsache sie holen die Punkte und bleiben oben dran. Darum geht es jetzt in der Situation", so Effenberg.

Für den ehemaligen Bundesliga-Profi sind vor allem Keeper Gregor Kobel ("Derzeit der beste Torwart") und Mittelfeld-Antreiber Jude Bellingham ("In herausragender Form") Garanten des Dortmunder Laufs. Auch dank ihnen könne der Ruhrpott-Klub dem FC Bayern wieder "gefährlich werden".

Am kommenden Wochenende geht es für den BVB in der Liga mit dem Heimspiel gegen Kellerkind Hertha BSC weiter. Bereits am Mittwoch (21:00 Uhr) gastiert der FC Chelsea im Rahmen des Champions-League-Achtelfinals im Signal Iduna Park.