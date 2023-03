Rummenigge: Neymar-Ausfall für PSG eher ein "Vorteil"

IMAGO/Federico Pestellini

Neymar wird PSG gegen den FC Bayern

Als Spieler, Vizepräsident und Vorstandsvorsitzender prägte Karl-Heinz Rummenigge insgesamt gut 40 Jahre die Geschicke des FC Bayern. Vor dem Rückspiel der Münchner gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinale der Champions League hat sich der 67-Jährige nun zur Partie geäußert.

Der Vergleich mit dem Starensemble aus Paris (Mittwoch, 21 Uhr) sei für den FC Bayern bislang das wichtigste Spiel des Jahres, erklärte Rummenigge auf Nachfrage des Streamingdienstes "DAZN".

"Der Anspruch von Bayern München in der Vergangenheit war immer – und der hat sich bis heute nicht geändert – Deutscher Meister zu werden, im DFB-Pokal idealerweise nach Berlin zu fahren und mindestens das Halbfinale in der Champions League zu erreichen. Das war immer der Anspruch, den der Klub an sich selbst hatte", erläutert Rummenigge und ergänzt: "Alle Top-Klubs schauen im Moment zu Bayern München hoch nach dem 1:0 in Paris sind sie auch der Favorit."

Ein entscheidender Spieler der Begegnung ist für Rummenigge neben Kylian Mbappé ("im Moment ist er der beste Spieler") auch Kingsley Coman, der im Hinspiel den Münchner Treffer erzielte.

Coman "ist der Beste, den die Bayern derzeit im Kader haben"

"Bayern hatte immer gute Außenspieler, und die sind seit Louis van Gaal Schlüsselspieler in dem System Bayern München. Wir hatten Robben und Ribéry, die waren outstanding, aber Kingsley Coman ist einer, der dieses Niveau erreichen kann. Er ist der Beste, den die Bayern derzeit im Kader haben", so Rummenigge.

Dass Mbappé anders als im Hinspiel wohl von Beginn an spielen kann, ist ein Pfund für PSG. Von seinen kongenialen Nebenmännern Lionel Messi und Neymar ist aber nur der Argentinier einsatzfähig. Neymar wird nach einer Operation am Knöchel wohl den Rest der Saison ausfallen. Laut Rummenigge nicht unbedingt ein Vorteil für die Bayern.

"Die Frage ist: Kannst du dir drei Künstler erlauben, die am Defensivspiel gar nicht teilnehmen? Wenn du zwei hast, und die zwei heißen dann Messi und Mbappé, ist das meiner Meinung nach für Paris eher als Vorteil zu sehen", begründet Rummenigge sein Urteil.

Ob sich der Ausfall des Offensivstars für PSG tatsächlich als Vorteil erweisen wird, wird sich ab 21 Uhr zeigen, wenn die Partie in München angepfiffen wird.