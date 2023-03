Experte über Bellingham-Deal: "BVB bekommt, was er verlangt"

IMAGO/Markus Fischer

Jude Bellingham wird den BVB im Sommer höchstwahrscheinlich verlassen

Die Zeit von Jude Bellingham im Trikot des BVB wird im Sommer 2023 ziemlich sicher enden. Wo der Engländer landet, ist nach wie vor nicht klar. Ein Experte ist sich aber schon jetzt sicher: An der Ablösesumme wird der Deal keinesfalls scheitern - egal, wie viel Borussia Dortmund am Ende verlangt.

Der Poker um die Zukunft von Jude Bellingham ist in vollem Gange. Die BVB-Verantwortlichen machen sich zwar noch immer Hoffnungen auf einen Verbleib, doch dieser ist angesichts der namhaften und vor allem zahlungskräftigen Konkurrenz nahezu ausgeschlossen.

Das Heft des Handelns liegt aktuell in den Händen des Engländers. Und dieser hält die Füße noch still, wie "Transferexperte" Fabrizio Romano am Freitag in einem Interview mit Ex-Bundesligaspieler Jan Åge Fjørtoft erklärte.

"Der Spieler muss sich jetzt entscheiden. Ich habe heute Morgen mit meinen Freunden bei den Klubs gesprochen, die Bellingham haben wollen. Und sie haben mir gesagt: Wir warten auf den Spieler", sagte der renommierte Journalist.

Bellingham-Poker: Der BVB bekommt, was er verlangt

Gleichzeitig habe er von besagten Klubs erfahren, dass sie bereit seien, die Ablöseforderungen des BVB für den englischen Ausnahmefußballer zu erfüllen. "Alle diese Vereine haben das Gefühl, dass sie das zahlen können, was Borussia Dortmund verlangt. Sie können einen Weg, ein Modell finden. Sei es mit Bonuszahlungen oder anderen Mitteln, um Dortmund das zu geben, was sie haben wollen", schilderte Romano.

Entscheidend für die Interessenten sei nun, den Spieler von ihrem Klub zu überzeugen. "Und es ist nicht leicht, diese Sorte Topstars von einem Klub zu überzeugen. Das ist aber genau das, was die Klubs versuchen", sagte der Journalist, der Real Madrid, Manchester City und den FC Liverpool als die Klubs bezeichnete, die aktuell am härtesten um Bellingham kämpfen und auch die besten Chancen haben.

Besonders ins Zeug soll sich in diesem Zusammenhang Jürgen Klopp legen. Der Ex-BVB-Trainer sei "besessen" von der Idee, Bellingham unter Vertrag zu nehmen, behauptete Romano. "Er steht bei Liverpool ganz oben auf der Liste. Sie brauchen frischen Wind im Mittelfeld und Jude Bellingham ist der Spieler, den sie wollen. Vor allem Jürgen Klopp ist in dieser Geschichte involviert. Er hilft dem Klub in diesem Rennen."