Haalands unheimlicher Fluch gegen den FC Bayern

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Erling Haaland trifft mit ManCity auf den FC Bayern

Es ist das Knallerduell schlechthin im Viertelfinale der Champions League. Mit dem englischen Meister Manchester City und dem deutschen Titelträger FC Bayern treten die zwei wohl größten Topfavoriten in dieser Saison direkt gegeneinander an. Schon über drei Wochen vor dem ersten Aufeinandertreffen am 11. April wirft das Gigantenduell seine Schatten voraus.

Auf beiden Seiten agieren gleich mehrere Protagonisten, die den jeweiligen Kontrahenten noch bestens kennen. Allen voran natürlich Manchesters Star-Coach Pep Guardiola, der einst drei Jahre lang beim FC Bayern wirkte und in jedem Jahr überlegen Deutscher Meister wurde.

Für den Teammanager der Cityzens ist es in seinem siebten Jahr auf der Trainerbank das erste Wiedersehen in einem Pflichtspiel mit den Münchnern. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Königsklasse im November 2014 stand Guardiola noch als Cheftrainer der Bayern an der Seitenlinie.

Mit Leroy Sané und Joao Cancelo weiß der FC Bayern selbst auch zwei Stars in seinen Reihen, die auf eine Vergangenheit im himmelblauen ManCity-Trikot zurückblicken können. Auch für dieses Duo werden die Viertelfinal-Spiele daher besonders - vor allem für den Portugiesen Cancelo, der als Münchner Leihspieler auf seinen Stammklub trifft, bei dem er noch einen gültigen Vertrag bis 2027 besitzt.

Ganz speziell werden die Duelle mit dem deutschen Branchenprimus auch für Starstürmer Erling Haaland. Nicht nur, dass der Norweger vor seinem BVB-Abschied im Sommer 2022 selbst einige Zeit lang als Wunschspieler beim FC Bayern galt.

Die 22-jährige Tormaschine weist gegen die Münchner eine absolute Katastrophen-Bilanz auf, der FC Bayern kann getrost als bisheriger Angstgegner Haalands bezeichnet werden.

Haaland verlor im BVB-Trikot sieben Duelle mit dem FC Bayern

In seiner Karriere traf Haaland bis dato sieben Mal auf den deutschen Rekordmeister. Jeweils im Trikot von Borussia Dortmund, fünfmal in der Bundesliga und zweimal im deutschen Supercup.

Alle sieben Duelle gingen aus Sicht Haalands zwischen Mai 2020 und April 2022 dabei verloren. Doch damit nicht genug: Der Mittelstürmer, der seit Jahren mit einer formidablen Torquote aufwartet, hat in sieben Spielen gegen den FC Bayern noch keinen einzigen Treffer erzielen können.

Haaland selbst will seinen persönlichen Bayern-Fluch unbedingt besiegen, wenn es am 11. April im Etihad Stadium zum ersten Wiedersehen mit den Roten kommen wird.

Als Sturmspitze befindet sich der Starspieler in überragender Form bei Manchester City. In bislang 32 Spielen für die Cityzens in Meisterschaft und Champions League hat Haaland sensationelle 38 Tore erzielt.