Kehl deutet Guerreiro-Entscheidung an

IMAGO/MIKA VOLKMANN

Verlängert Raphael Guerreiro beim BVB?

Im Winter gab es immer wieder Berichte, nach denen der auslaufende Vertrag von Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund nicht verlängert werden soll. Zuletzt zeichnete sich aber eine Kehrtwende ab. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bezog nun Stellung.

"Es wurde vor Wochen geschrieben, dass bereits eine Entscheidung gefallen sei, dass Raphael Guerreiro uns verlassen würde. Das ist nicht so", stellte Kehl im "kicker" klar.

Mit Guerreiro befinde sich der BVB "weiter in Gesprächen". "Es ist noch alles offen", betonte der 43-Jährige und ergänzte: "Wir haben uns dazu ein paar Gedanken gemacht."

Dem Fachmagazin zufolge könnte schon in der kommenden Woche eine Entscheidung fallen. Laut den "Ruhr Nachrichten" soll es am Ende der Länderspielpause Klarheit über Guerreiros Zukunft geben.

Am Sonntag hatten die "Ruhr Nachrichten" bereits berichtet, dass der BVB Guerreiro "in Kürze" ein neues Angebot unterbreiten wird.

Der Linksverteidiger, der beim 6:1-Kantersieg auf dem offensiven Flügel eingesetzt wurde, soll dabei über mindestens zwei weitere Jahre an die Schwarz-Gelben gebunden werden.

Dass es zu einem Umdenken bei Guerreiro kommen könnte, liegt wohl auch an seinem Aufschwung in diesem Jahr. Der Portugiese kommt seit dem Jahreswechsel auf zwei Tore und sieben Vorlagen in der Bundesliga.

Guerreiro überzeugt in der BVB-Offensive

Guerreiro wurden zuletzt immer wieder defensive Schwächen angekreidet. In den vergangenen beiden Spielen überzeugte der 29-Jährigen aber im Mittelfeld. Gegen den 1. FC Köln erhielt er für seine Leistung (zwei Assists, ein Tor) sogar die Note 1,0.

Nach dem 2:2 gegen den FC Schalke 04, bei dem Guerreiro ebenfalls offensiver eingesetzt wurde, lobte BVB-Trainer Edin Terzic bereits: "Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht - und deswegen wollen wir uns diese Option natürlich auch für die Zukunft offenhalten."