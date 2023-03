Dietz: MSV Duisburg "muss raus aus der 3. Liga"

imago sportfoto

Bernard Dietz verfolgt jedes Spiel des MSV Duisburg im Stadion

Ex-Nationalspieler Bernard Dietz wünscht seinem ehemaligen Verein MSV Duisburg die schnelle Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. "Ich habe immer gesagt, wir müssen so schnell wie möglich aus der 3. Liga raus. Jetzt spielen wir da schon vier Jahre. Das geht nicht", sagte der ehemalige Nationalspieler, der am Mittwoch 75 Jahre alt wird, dem "SID".

Dietz hatte von 1970 bis 1982 394 Spiele für den MSV absolviert und ist noch heute bei Heimspielen regelmäßiger Gast. "Klar, da bleibt man dran. Beim MSV bin ich mit meiner Frau bei jedem Heimspiel, da habe ich ein lebenslanges Recht drauf, da treffen wir immer alte Bekannte", sagte er und betonte: "Ein Verein wie Duisburg mit dem Stadion, den Fans und der Tradition hat wenigstens die 2. Liga verdient."

Auch für den Nachbarn Schalke 04, für den er von 1982 bis 1987 aktiv war, und den Revierklub VfL Bochum hat Dietz noch viele Sympathien. "In Bochum war ich sieben Jahre als Trainer der A-Jugend bis zur ersten Mannschaft. Aber ich schaue auch auf Dortmund, Preußen Münster, Rot-Weiss Essen. Diese Traditionsvereine sind eine Bereicherung, die bringen die Fans mit. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, hier schlägt noch immer das Herz des Fußballs", sagte Dietz.