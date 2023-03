Welche Stars verlassen den FC Bayern?

IMAGO/Markus Fischer

Der FC Bayern könnte im Sommer mehrere Spieler verlieren

Sportlich läuft es für den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison nicht so rund wie gewohnt und auch personell gibt es einige Fragezeichen beim deutschen Rekordmeister.

Welche Stars könnten den FC Bayern im Sommer verlassen? sport.de gibt einen Überblick rund um die heißesten Gerüchte und neusten Entwicklungen.

Benjamin Pavard

Die Zukunft von Pavard beschäftigt den FC Bayern bereits seit Monaten. Im vergangenen Herbst liebäugelte der 26-Jährige noch öffentlich mit einem Abschied aus München. Anfang März ruderte der Franzose dann zurück. "Ich habe nie gesagt, dass ich gehen möchte", stellte Pavard gegenüber "Sport1" klar.

Obwohl sich der Weltmeister von 2018 beim FC Bayern "sehr wohl" fühle, ist es zwischen beiden Parteien bislang nicht zu einer Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags gekommen.

Laut "Sport Bild" gab es im Rahmen des Rückspiels im Champions-League-Achtelfinals gegen Paris Saint-Germain (2:0) ein Geheimtreffen zwischen den Münchnern und Pavards Berater Joseph Mohan. Ein Durchbruch soll ausgeblieben sein.

Sollte sich der Innenverteidiger gegen einen Verbleib an der Isar entscheiden, würde ihn der FC Bayern im Sommer wohl zu Geld machen. Interessenten gibt es mit Inter Mailand, dem FC Chelsea und vor allem dem FC Barcelona genug.

Joao Cancelo

Der Rechtsverteidiger hat sich beim FC Bayern innerhalb weniger Wochen vom gefeierten Transfer-Coup zum Sorgenkind entwickelt.

Cancelo, der bis zum Saisonende von Manchester City ausgeliehen ist, konnte in seinen bislang neun Einsätzen für den Rekordmeister nur sporadisch überzeugen. Zudem muss sich der 28-Jährige mit Eigengewächs Josip Stanisic um den Platz auf der rechten Abwehrseite duellieren.

"Joao wird für uns noch wichtig sein, er kann alles", beteuerte Sportvorstand Hasan Salihamidzic zwar im Gespräch mit der "Sport Bild". Dass der FC Bayern die kolportierte Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro zieht, ist aber nahezu ausgeschlossen.

Laut "kicker" wird die Zukunft des Portugiesen erst im Sommer geklärt. Doch schon jetzt gibt es erste Gerüchte, dass Cancelo seine Karriere bei Real Madrid oder beim FC Barcelona anstatt in München fortsetzen könnte.

Serge Gnabry

Erst im vergangenen Sommer verlängerte der FC Bayern den Vertrag mit Gnabry bis 2026. Trotzdem soll ein Abschied des Nationalspielers am Saisonende nicht ausgeschlossen sein.

"Wenn es dazu kommen sollte, dass Gnabry oder Sané für einen möglichen Abgang in Frage kommen, geht die Tendenz nach unserer Info klar in Richtung Gnabry", enthüllte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg kürzlich. "Noch sind wir da zu früh, noch sind wir erst im März, beide spielen auch um ihre Zukunft, aber Gnabry ist einem Wechsel nicht ganz abgeneigt", führte der Journalist aus.

Gnabry steht in dieser Saison zwar bei 23 Torbeteiligungen in 36 Pflichtspielen. In den vergangenen Wochen kam der 27-Jährige unter Nagelsmann aber häufiger nur als Joker zum Zug.

Unter anderem wurde der Rechtsaußen mit seinem Ex-Klub FC Arsenal in Verbindung gebracht. Wirklich heiß ist die Personalie aktuell jedoch wohl nicht.

Yann Sommer

Sommer hat seinen Stammplatz bis zum Saisonende sicher. Anschließend droht dem Winter-Neuzugang beim FC Bayern ein harter Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer.

Könnte es deshalb im Sommer wieder zur Trennung kommen? "Das kann ich nicht beantworten. Ich will im Hier und Jetzt die Dinge beeinflussen", antwortete der Torwart gegenüber "Sport Bild" auf diese Frage.

Fakt ist: Der 34-Jährige besitzt beim FC Bayern noch ein Arbeitspapier bis 2025. "Es war nie eine Option für mich, nur bis Sommer zu unterschreiben", stellte der Schweizer klar.

"Ich wollte unbedingt zu Bayern München. Alles andere werden wir sehen", ließ Sommer seine Zukunft an der Säbener Straße offen.

Ryan Gravenberch

Der Niederländer wird beim FC Bayern auf eine echte Geduldsprobe gestellt. Gerade einmal 684 Pflichtspielminuten durfte der zentrale Mittelfeldmann nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam nach München absolvieren.

Längst wird über einen vorzeitigen Abschied von Gravenberch spekuliert. Der FC Liverpool wird immer wieder als Interessent genannt. Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk will sich der 20-Jährige aber beim FC Bayern durchbeißen.

Wirklich einfacher dürfte es für Gravenberch unter Nagelsmann aber nicht werden. Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind in der Mittelfeldzentrale gesetzt. Im Sommer soll dann noch Konrad Laimer von RB Leipzig kommen.

Daley Blind

Bei Blind stehen die Zeichen klar auf Abschied. "Sky" zufolge wird sein ohnehin im Sommer schon wieder auslaufender Halbjahresvertrag aller Voraussicht nach nicht verlängert.

Der 33 Jahre alte Routinier kommt bis dato gerade einmal auf 157 Minuten im Bayern-Trikot. Nach der Saison dürfte sein Gastspiel in München wieder enden.

Jannik Kube