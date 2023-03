Experte für "komplizierte Klubs": Darum will Bayern Tuchel

IMAGO/Nigel French

Thomas Tuchel soll Julian Nagelsmann beim FC Bayern beerben

Fußball-Deutschland ist in heller Aufruhr: Der FC Bayern hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Julian Nagelsmann getrennt und in Thomas Tuchel bereits einen Nachfolger am Start. Ein Insider hat nun verraten, warum der frühere BVB-Coach die favorisierte Wahl der Münchner Bosse war.

Normalerweise geht es beim FC Bayern in Länderspielpausen ruhiger zu, schließlich weilen zahlreiche Spieler bei ihren Nationalmannschaften und sorgen so für eine dezimierte Trainingsgruppe und weniger mediale Aufmerksamkeit.

Doch sein dem späten Donnerstagabend ist alles anders: Seit durchgesickert ist, dass sich der Rekordmeister von Trainer Julian Nagelsmann trennt und Thomas Tuchel als Ersatz holt, herrscht rund um die Säbener Straße reges Treiben. Nahezu minütlich machen neue Berichte über die Hintergründe und die Folgen des Wechsel-Hammers die Runde.

Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano will mittlerweile Details zum bayrischen Personaltausch erfahren haben. Genauer gesagt: Der Italiener ist offenbar an Informationen gelangt, wieso Tuchel der Wunschkandidat der FCB-Bosse war und warum es schnell gehen musste.

Enthüllt: Darum wollte der FC Bayern Thomas Tuchel

Demnach hat sich Tuchel mit Vorstandsboss Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. bereits auf einen Vertrag bis Sommer 2025 geeinigt. Der ehemalige Übungsleiter von Borussia Dortmund habe "sofort zugesagt", als die Anfrage kam.

Von Seiten des FC Bayern sei Eile geboten gewesen, da mit Tottenham Hotspur und Real Madrid zwei große Namen konkretes Interesse an Tuchel gezeigt haben sollen.

Laut Romano genießt der 49-Jährige beim Rekordmeister schon länger hohes Ansehen, insbesondere wegen seines Stils "auf und neben dem Platz". In "komplizierten Situationen" bei seinen ebenso "komplizierten" Ex-Vereinen Paris Saint-Germain und FC Chelsea habe er die Ruhe bewahrt, deshalb sei man in München "überzeugt, dass er der perfekte Mann für den Job" sei.

Thomas Tuchel vor Blitzstart beim FC Bayern

Tuchel soll seine neue Stelle beim FC Bayern angeblich schnellstmöglich antreten und schon am Montag das Mannschaftstraining leiten.

Nach "Bild"-Informationen wird er das Team auf das Bundesliga-Spitzenspiel am 1. April gegen Tabellenführer Borussia Dortmund vorbereiten.

Tuchel, der mit Chelsea 2021 die Champions gewonnen hat und dort im September 2022 entlassen wurde, war von 2015 bis 2017 Trainer beim BVB. Danach arbeitete er als Chefcoach bei Paris Saint-Germain.