Hamann: Nagelsmann hat das "große Ganze übersehen"

Dietmar Hamann spielte zwischen 1991 und 1998 für den FC Bayern

Das Kapitel Julian Nagelsmann beim FC Bayern endet nach nicht einmal zwei Jahren. TV-Experte Dietmar Hamann wunderte sich zwar über den Zeitpunkt der Entscheidung, konnte diese aber durchaus nachvollziehen.

Mitten in der Länderspielphase und nur wenige Tage vor dem Spitzenspiel gegen den BVB stellt der FC Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Cheftrainer Julian Nagelsmann frei. Offiziell bestätigt hat der Rekordmeister die Entscheidung indes noch nicht, am Freitagnachmittag wird der 35-Jährige an der Säbener Straße zu einem Treffen mit den Vereinsbossen erwartet.

"Der Zeitpunkt war überraschend", stellte Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann im Gespräch mit "Sky" heraus.

Dennoch fand der TV-Experte einige Gründe für die Freistellung des jungen Trainers. Schon in den vergangenen Wochen habe es rund um den FC Bayern "immer wieder Stimmen" gegeben, die Unzufriedenheit mit Nagelsmann ausdrückten. Hamann führte allerdings aus: "Nach den Paris-Spielen habe ich aber gedacht, dass man dem Trainer zutraut, gegen Manchester City in der Champions League zu bestehen."

Bayern-Stars für Nagelsmann nichts ins Feuer gegangen?

Nagelsmann habe sich letztlich "über die 18 Monate zu sehr in Details verzettelt und das große Ganze übersehen". Beim FC Bayern komme es auch "auf die Freiheiten an", die man den Spielern gibt. "Wenn du versuchst, ihnen etwas aufzuzwingen, geht was verloren. Er hat sich in Taktikfragen verzettelt."

Große Trainer beim FC Bayern hätten es in der Vergangenheit indes geschafft, eine Einheit zu formen. "Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Spieler für den Trainer ins Feuer gegangen sind. Er hat es in den 18 Monaten nicht geschafft, den Draht zu den Spielern aufzubauen, den es braucht", so der 49-Jährige. Joshua Kimmich hatte auf der DFB-PK am Freitag allerdings hervorgehoben, welchen Stellenwert Julian Nagelsmann für ihn habe. "Er ist ein überragender Trainer", so der Bayern-Star.

Dietmar Hamann zufolge könnte der Cheftrainer durch die vielen Kader-Verstärkungen der letzten Jahre aber letztlich über die hohen "Ansprüche" beim FC Bayern gestolpert sein. "Es ist wahrscheinlich der beste Kader in Europa".