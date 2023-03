FC Bayern offenbar vor Personal-Coup

IMAGO/Nick Potts

Wechselt wohl vom FC Chelsea zum FC Bayern: Anthony Barry

Der FC Bayern ist anscheinend auf bestem Wege, dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel seinen ersten Personalwunsch zu erfüllen.

Wie das Portal "The Athletic" berichtet, fehlte Co-Trainer Anthony Barry am Dienstag beim Training des FC Chelsea - wohl ein Indiz für dessen Abgang. Der 36-Jährige hatte mit Tuchel bei den Blues zusammengearbeitet und soll auch beim FC Bayern das Trainer-Team komplettieren.

"Wir hoffen, dass wir Anthony dazubekommen, der aktuell noch bei Chelsea unter Vertrag steht. Wir kämpfen dafür! Und wir sind zuversichtlich, weil es mein absoluter Wunsch ist", sagte der Nachfolger von Julian Nagelsmann am Samstag bei seiner Vorstellung.

"Bild" berichtete zuletzt von Verhandlungen zwischen Chelsea und dem FC Bayern wegen des Barry-Wechsels. Demnach muss der FC Bayern wohl eine Ablösesumme für den gebürtigen Liverpooler nach London überweisen. Wie hoch diese ausfallen soll, ist bislang unklar.

Barry würde beim FC Bayern der dritte Co-Trainer in Tuchels Staff werden. Seine langjährigen Assistenten Arno Michels und Zsolt Löw brachte der frühere BVB-Coach bereits mit an die Säbener Straße. Hinzu kommt Torwart-Trainer Michael Rechner, der bereits unter Nagelsmann beim FC Bayern arbeitete und seinen Posten behält.

FC Bayern: FC Chelsea angeblich enttäuscht von Thomas Tuchel

Das Werben der Münchner und vor allem Tuchels erstaunlich offensive Aussagen dazu sollen bei Chelsea zunächst nicht gut angekommen sein.

Englische Medien berichteten, der Klub sei enttäuscht von seinem Ex-Trainer. Zudem hieß es, Chelseas aktueller Übungsleiter Graham Potter hätte gerne weiter mit Barry zusammengearbeitet.

Für Tuchel, seinen Staff und die Profis des FC Bayern steht am kommenden Samstag direkt die erste große Bewährungsprobe an. Zum Spitzenspiel der Bundesliga gastiert ausgerechnet sein Ex-Klub Borussia Dortmund in der Allianz Arena.