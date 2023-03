Bericht: Hertha BSC untermauert Jobgarantie für Schwarz

IMAGO/M. Popow

Sandro Schwarz ist seit dem Sommer Trainer von Hertha BSC

Auch unter Sandro Schwarz steckt Hertha BSC wieder einmal tief im Abstiegskampf der Bundesliga. Ein Rauswurf des Trainers ist aber wohl dennoch keine Option für die Alte Dame. Offenbar wurde dem Cheftrainer jetzt erneut von den Klub-Bossen der Rücken gestärkt.

Den erhofften Befreiungsschlag nach der Winterpause hat Hertha BSC verpasst. In der Rückrunde fuhren die Berliner in acht Spielen nur zwei Siege und ein Unentschieden ein. Besonders schmerzhaft war die 1:3-Pleite vor der Länderspielpause gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte TSG Hoffenheim.

Cheftrainer Sandro Schwarz war nach dem Spiel massiv verärgert. "So aufzutreten ist Zeitverschwendung. Ohne Ausstrahlung und Energie haben wir keine Chance", sagte der Coach des Tabelllen-16. Ein Trainerwechsel kam trotz der prekären Lage für die Berliner aber wohl dennoch zu keinem Zeitpunkt in Frage.

Hertha BSC: Sandro Schwarz bleibt wohl bis Saisonende

Laut Information der "Sport Bild" haben die Hertha-Bosse ihren Trainer nach der Pleite in Sinsheim erneut das Vertrauen ausgesprochen. Demnach glauben Präsident Kay Bernstein und Sportdirektor Benjamin Weber weiter daran, dass der 44-Jährige der richtige Mann für die Alte Dame ist.

Eine Trennung wäre dem Bericht der Sportzeitung zufolge nur dann in Frage gekommen, wenn der neue Trainer mindestens zehn Spiele oder eine zweiwöchige Länderspielpause Zeit gehabt hätte, sich mit der neuen Mannschaft auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Einen bloßen Retter, wie Felix Magath in der vergangenen Saison, ziehen die Hertha-Bosse nicht in Betracht, heißt es weiter.

Nach den Spielen gegen den SC Freiburg und RB Leipzig wird es für die Berliner richtig ernst. Gegen den FC Schalke 04, VfB Stuttgart und VfL Bochum wird wohl über den Klassenerhalt entschieden.

Sandro Schwarz war im vergangenen Sommer zu Hertha BSC gewechselt. Der ehemalige Mainzer Trainer hat noch einen Vertrag bis 2024.