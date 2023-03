De Ligt kritisiert Nagelsmann-Aus

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Matthijs de Ligt und Julian Nagelsmann pflegten beim FC Bayern ein gutes Verhältnis

Mit Matthijs de Ligt hat sich der nächste Profi des FC Bayern zur Entlassung von Julian Nagelsmann geäußert. Der Innenverteidiger ließ kein gutes Haar an den Vereinsbossen.

"Ich habe es nicht kommen sehen und war überrascht", sagte de Ligt am Rande der Länderspielniederlage gegen Frankreich (0:4) zu "NOS Nieuws" und führte weiter aus: "Wir sind Zweiter in der Liga, im Viertelfinale des Pokals und im Viertelfinale der Champions League. Es ist noch alles drin."

Zwar seien die Bosse des FC Bayern dafür verantwortlich, wer auf der Trainerbank sitzt, für de Ligt war die Entlassung von Nagelsmann aber "eine schwierige Entscheidung, die ich zu schlucken hatte".

Von einer gespaltenen Bayern-Kabine sowie Für- und Gegensprecher von Nagelsmann wollte der Niederländer nichts wissen. "Ah, die deutschen Medien - das sagt genug. Ich hatte ein gutes Verhältnis zum Trainer und seinem Stab, deshalb war es für mich schwierig", betonte der Nationalspieler.

Die Beziehung zu Nagelsmann war sogar so gut, dass de Ligt seinen Ex-Coach nach dessen Rauswurf kontaktiert hat.

"Ich habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt, ihm eine Nachricht geschickt und ihm für alles gedankt, was er mir beigebracht hat", erzählte de Ligt: "Er wollte mich wirklich im Verein haben und war wichtig für mich. Auch dank ihm habe ich in den letzten Monaten wichtige Schritte in meiner Entwicklung gemacht."

Tuchel wollte de Ligt zum FC Chelsea locken

Auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Coach Thomas Tuchel freut sich de Ligt dennoch. "Ich glaube aber auch, dass Tuchel ein Trainer ist, der uns gut helfen kann."

Die Vorfreude dürfte wohl auf Gegenseitigkeit beruhen. Laut "Sport Bild" wollte Tuchel de Ligt vor seinem Wechsel zum FC Bayern zum FC Chelsea locken. Der Übungsleiter gilt demnach als großer Fan des Abwehrspielers. Doch de Ligt entschied sich für einen Transfer nach München.