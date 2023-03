Verschmähter Süle soll den FC Bayern stoppen

IMAGO/Revierfoto

Niklas Süle kehrt mit dem BVB zum FC Bayern zurück

Niklas Süle, bei den Bayern mehr oder weniger verschmäht, hat schon im Sommer an die Titelchance des BVB geglaubt. Am Samstag kehrt er nach München zurück.

Jetzt lacht niemand mehr über Niklas Süle. Im Winter, Borussia Dortmund lag ernüchternde neun Punkte hinter dem FC Bayern, Süle setzte mit der Nationalmannschaft die WM in den Sand - da nannte die "SZ" ihn spöttisch "vier Meter hoch und zweieinhalb Meter breit". Doch da sagte Süle auch einen Satz, der heute prophetisch klingt: "Die Tabellensituation ist nur vorläufig, noch ist nichts verloren."

Jaja, haha, hieß es da, lasst ihn doch reden. Allerdings ist Niklas Süle, 27, noch frei von blutigen Nasen gegen Bayern München, er kennt die Historie nicht, derzufolge es am Ende doch immer irgendwie schiefgeht. Schon im Trainingslager vor dem Schweizer Bergpanorama hatte er ausgesprochen, was bei der Borussia sonst niemand wagen würde: Er redete von der Meisterschaft! Uiuiui.

Doch schließlich hat der erstaunlich flinke Innenverteidiger mit der außergewöhnlichen Figur einer Mahagoni-Schrankwand 14 Titel gesammelt. Das sind, ein vielleicht unfaires Beispiel, fünf Meistertitel, ein Champions-League-Sieg und ein Weltpokal mehr als BVB-Kapitän Marco Reus. Warum sollte so einer nicht daran glauben, erneut zu triumphieren? Dabei hilft ihm die umgekehrte Psychologie: Er habe ja in München gesehen, wie der BVB einmal neun Punkte Vorsprung verspielte...

BVB: Süle und Schlotterbeck schwer zu überwinden

Den Dortmundern tut eine solche Einstellung spürbar gut. Da kam jemand, der nach einer Woche betonte: "Ich kann hier kein Mentalitätsproblem feststellen." Nächste Frage, bitte. Dauerthema abgeräumt.

Dabei ist Niklas Süles Start in Dortmund auch durchaus kompliziert gewesen. Der Ruf des Fast-Food-Freundes eilte ihm voraus, zudem: Wie sollte es im Kampf gegen die Bayern helfen, jemanden zu verpflichten, der dort eben nicht über die Maßen geschätzt wurde? Süle gab nach Verletzungs- und Fitnessproblemen ("Da kann er noch zulegen", sagte Sebastian Kehl) die Antwort.

Er bildet mit Nico Schlotterbeck ein starkes Abwehrduo, ist am Boden und in der Luft sehr schwer zu bezwingen. Er trägt somit die Hoffnung des BVB, nach acht Niederlagen bei den Bayern in Serie mit insgesamt 6:33 Toren endlich einmal standzuhalten. Er hat Mats Hummels erstaunlich geräuschlos auf die Bank verdrängt, und vor dem Topspiel wird nun auch noch einmal herausgekramt, was Bayern-Boss Oliver Kahn über Süle sagte: Der spiele "aus unerfindlichen Gründen in Dortmund".

Das damalige "hohoho" im Saal bei der Bayern-Hauptversammlung ist lange verstummt. Es lacht niemand mehr über Niklas Süle. Der sagt: "Ich habe unfassbar Bock auf die Zukunft hier." Und, na klar: auf den Meistertitel. Und zwar jetzt.