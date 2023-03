DFB-Legende vermutet interne Reibereien beim FC Bayern

IMAGO

Julian Nagelsmann (r.) ist nicht mehr Trainer des FC Bayern

Der Trainerwechsel beim FC Bayern von Julian Nagelsmann auf Thomas Tuchel schlägt weiter hohe Wellen. Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Inka Grings äußerte nun einen pikanten Verdacht.

"Ich weiß nicht, was intern passiert ist, die Begründungen habe ich auch nur durch die Presse mitbekommen. Rein formell und auf dem Papier gelesen, kann ich das absolut nicht nachvollziehen", sagte Grings in einem Interview mit "Sky".

Die zweimalige Europameisterin ergänzte: "Das war ein Riesen-Ding, da muss intern viel passiert sein, vielleicht hat das ein oder andere Gesicht dem einen oder anderen nicht gefallen."

Sportlich könne man die Entscheidung der Bayern-Bosse jedenfalls nicht erklären. "Bayern ist in allen Wettbewerben noch mittendrin, in der Champions League souverän unterwegs, gegen Dortmund kann man jetzt die Tabellenführung zurückholen, es war und ist schlichtweg keine alarmierende Situation", so die 44-Jährige, die von einer "extremen Situation" und einer "mutigen Entscheidung" sprach.

Laut Grings ist auch der Wechsel von Nagelsmann auf Tuchel für die Spieler nicht leicht. "Profis hin oder her, es sind Menschen, das geht nicht spurlos an einem vorbei", betonte sie.

Für die ehemalige Stürmerin des FCR 2001 Duisburg ist die Entscheidung daher "extrem risikobehaftet". "Das ist wieder eine Veränderung, eine Umstellung in der Spielidee."

Grings glaubt an Sieg des FC Bayern gegen den BVB

Dass den Bayern vor dem Duell gegen den BVB zudem kaum Zeit blieb, könnte sich laut Grings als Vorteil für die Dortmunder erweisen. Die Trainerin der Schweizer Nationalmannschaft glaubt aber dennoch, dass sich der FC Bayern im Topspiel durchsetzen wird.

"Ich finde, dass Borussia Dortmund das großartig macht, fantastische junge Spieler hat, die eine herausragende Saison spielen", sagte Gings, betonte jedoch: "Mein Gefühl sagt mir, dass Bayern letztendlich doch wieder lachen wird. Wenn ich wetten müsste, würde ich auf Rot setzen."