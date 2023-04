"Sehr wertvoll": Ex-BVB-Talent lässt den FC Bayern hoffen

IMAGO/Sven Leifer

Grant-Leon Ranos (M.) im Trikot des FC Bayern

Grant-Leon Ranos ist das derzeit vielleicht größte Offensivtalent aus der eigenen Nachwuchsabteilung des FC Bayern. Der 19-Jährige, der für den FC Bayern II in der Regionalliga schon 19 Saisontore erzielt hat, träumt längst vom Sprung in den Profi-Fußball. Dabei blickt der Stürmer auf eine pikante Vergangenheit zurück - beim Münchner Dauerrivalen Borussia Dortmund.

In der letzten Woche ballerte sich Grant-Leon Ranos, der als Grant-Leon Mamedova (dem Nachnamen seiner Mutter) geboren wurde und sich vor einigen Jahren für die Namensänderung entschied, erneut zum Matchwinner für seine Farben.

Im Duell der Bundesliga-Reserveteams gegen den FC Augsburg II drehte der Youngster, der jüngst auch erfolgreich für die armenische Nationalmannschaft debütierte, einen frühen 0:1-Rückstand innerhalb weniger Minuten per Doppelpack in eine 2:1-Führung, am Ende siegte der FC Bayern II mit 3:2.

Längst hoffen die Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister darauf, in Ranos ein absolutes Top-Talent mit dem Potenzial für eine große Profi-Karriere in den eigenen Reihen zu haben. Wie es im Sommer mit dem Nachwuchstalent weitergeht, ist dabei nach derzeitigem Stand noch offen.

Nicht allzu bekannt ist die vorherige Vereinsstation des gebürtigen Gehrdeners (Niedersachsen), bevor er im Sommer 2018 an den FC Bayern Campus wechselte.

In der Saison 2017/2018 nämlich spielte Ranos für die B-Junioren des BVB. Nach einem Jahr bei Borussia Dortmund folgte er dann dem Ruf des FC Bayern und durchlief seit dem die weiteren Jugendstationen in München.

Bayern-Trainer attestiert "gute Entwicklung"

Die erste Saison im Seniorenbereich verläuft seit letztem Sommer mit großem Erfolg für den Stürmer, der variabel auf praktisch allen Offensivpositionen eingesetzt werden kann. 24 Torbeteiligungen stehen nach 27 Regionalliga-Einsätzen insgesamt zu Buche. Ein herausragender Wert für den Teenager.

"Grant hat in dieser Saison in der Regionalliga Bayern eine gute Entwicklung genommen", zeigte sich auch Bayern-II-Cheftrainer Holger Seitz bei "Sport1" begeistert von seinem Torjäger.

"Er ist unser bester Torschütze, aber auch als Vorbereiter ist er sehr wertvoll für die Mannschaft", brachte es Seitz auf den Punkt, warum Ranos direkt so wichtig für den Viertligisten geworden ist.

Kurzfristig träumt der einmalige armenischen A-Nationalspieler längst davon, den Sprung auch den Kader eines Profi-Teams zu schaffen. Vertraglich ist er derzeit nur noch bis zum Sommer 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Eine endgültige Entscheidung, ob es in München über das Saisonende hinaus weitergehen wird, ist wohl noch nicht gefallen. Unter Tuchel-Vorgänger Julian Nagelsmann durfte er zumindest schon bei einigen Trainingseinheiten im Lizenzspielerkader mitwirken.