Diese Mega-Prämie winkt Alonso und Co.

IMAGO/Dan Weir

Ein Sieg der Europa League würde Xabi Alonso 500.000 Euro einbringen

Für Leverkusen beginnt die heißeste Phase der Saison. In der Bundesliga ist das Erreichen der Conference League noch möglich und in der Europa League geht es gegen die AS Rom um den Finaleinzug. Von einem Erfolg in der zweithöchsten europäischen Klasse würden nicht nur die Spieler profitieren.

Wie nun bekannt wurde, besitzen die Spieler und auch der Trainer von Bayer Leverkusen allesamt eine Europa-League-Siegprämie. Xabi Alonso würde laut Informationen der "Sport Bild" eine einmalige Extrazahlung von 500.000 Euro erhalten. Bei den Spielern sei die Prämie individuell verhandelt worden.

Neben der Mannschaft profitieren auch weitere Mitarbeiter des Werksklubs. Die 400 Festangestellten würden demnach einen Bonus in Höhe von 1,75 Monatsgehältern bekommen.

Ein Gewinn der Europa League würde zudem eine direkte Qualifikation zur Champions League bedeuten. Ansonsten könnte maximal die Conference League winken. Es sei denn, dass RB Leipzig den DFB-Pokal gewinnt. In dem Fall wäre eine Europa-League-Teilnahme als Tabellensechster der Bundesliga noch möglich.

Leverkusen ordnet alles dem Rückspiel unter

Um die bestmögliche Ausgangssituation für das Rückspiel zu haben, wurde seit dem Europa-League-Halbfinalhinspiel auf ein intensives Training verzichtet. Seither steht die Regeneration der Spieler im Vordergrund.

Schon nach dem Spiel in Rom verzichteten die Leverkusener auf einen direkten Heimflug. Stattdessen entschieden sie sich bis Samstag in der italienischen Hauptstadt zu verweilen, ehe sie direkt zur Partie gegen den VfB Stuttgart anreisten.

"Das war die beste Idee. Dadurch haben wir eine Reise gespart", kommentierte Torwart und Kapitän Lukas Hradecky die Entscheidung.

Neben der Ruhe werden die Leverkusen-Spieler auch öfter massiert als sonst. Um eine noch bessere Regeneration zu schaffen, wird auch die klubeigene Kältekammer verwendet, die die Spieler sogar an ihren freien Tagen verwenden sollten.

Für Leverkusen geht es am Donnerstag (21:00 Uhr) in der BayArena im Rückspiel gegen die AS Rom. Das Hinspiel gewannen die Italiener mit 1:0.

Das Finale der Europa League findet am 31. Mai in Budapest statt. Der Gegner wird in der Partie Juventus Turin gegen FC Sevilla ermittelt. Deren Hinspiel in Turin endete 1:1.