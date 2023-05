Frankfurt will Glasner "gebührenden Abschied" geben

IMAGO/UWE KRAFT

Oliver Glasner hört nach der Saison in Frankfurt auf

Eintracht Frankfurt will seinem scheidenden Trainer Oliver Glasner den DFB-Pokal zum Abschied schenken.

"Er hatte eine hervorragende Zeit und hat sich sehr wohl in Frankfurt gefühlt. Deswegen ist es schade, wie die Rückrunde gelaufen ist. Wir wollen ihm den gebührenden Abschied geben", sagte Kapitän Sebastian Rode am Montag bei der offiziellen Pokal-Übergabe in Berlin.

Am 3. Juni trifft die Eintracht im Pokalfinale von Berlin auf Titelverteidiger RB Leipzig. Gleichzeitig wird es Glasners letzter Auftritt als Frankfurter Coach sein.

"Letztendlich ist es so, dass wir zusammen eine erfolgreiche Phase hatten", sagte Sportchef Markus Krösche vor dem Bundesliga-Finale gegen den SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr): "Wir haben noch Freiburg, aber dann wollen wir gemeinsam den Pokal holen."

Glasner wird die Eintracht im Sommer nach zwei Jahren verlassen, im Vorjahr hatte der Österreicher mit der SGE sensationell die Europa League gewonnen.

Nach guter Bundesliga-Hinrunde und dem Erreichen des Champions-League-Achtelfinals waren die Hessen in der Rückrunde hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zehn Ligaspiele hatten die Frankfurter, die vor dem letzten Spieltag auf Rang acht stehen, zwischenzeitlich nicht gewonnen.