Nur drei Bayern-Stars im Training

IMAGO/Philippe Ruiz

Manuel Neuer arbeitet an seinem Comeback für den FC Bayern

Nach dem 1:3 (1:0) des FC Bayern gegen RB Leipzig am vergangenen Samstagabend haben die Spieler zwei Tage frei bekommen. Nur drei Münchner Profis tummelten sich am Montag auf dem Trainingsplatz.

Cheftrainer Thomas Tuchel hat seinen Spielern nach dem trainingsfreien Sonntag, an dem in der Regel nur die nicht zum Einsatz gekommenen Ersatzspieler Einheiten absolvieren, auch den Montag freigegeben. Erst ab Dienstag will der Nagelsmann-Nachfolger mit der gesamten Mannschaft die Vorbereitung auf den letzten Bundesliga-Spieltag beginnen.

Am trainingsfreien Montag schwitzten dennoch drei Münchner Profis auf dem Trainingsplatz: Torwart Manuel Neuer, Außenverteidiger Alphonso Davies und Mittelfeldtalent Paul Wanner.

Manuel Neuer, der jüngst sein Reha-Training nach überstandenem Schien- und Wadenbeinbruch auf den Rasen hatte verlegen können, arbeitete nach "Bild"-Angaben gemeinsam mit Torwarttrainer Michael Rechner und Reha-Coach Thomas Wilhelmi in einer rund 80-minütigen Einheit an seinem Comeback in der kommenden Spielzeit.

FC Bayern: Davies macht Laufübungen, Wanner arbeitet mit Ball

Der Kanadier Alphonso Davies hingegen setzte sein Lauftraining fort, das er vor rund einer Woche hatte beginnen können. Der 22-Jährige konnte nach überstandenem Muskelbündelriss unter anderem Steigerungsläufe absolvieren. Paul Wanner, dritter Bayern-Profi, der am Montag auf dem Platz schwitzte, trainierte mit dem Ball. Der 17-Jährige war zuletzt von Adduktorenproblemen zurückgeworfen worden, Ende März kam eine Zahn-OP hinzu.

Von Dienstag bis zum Abschlusstraining am Freitag kommt es für das Trainerteam derweil vor allem darauf an, Lösungen für die zahlreichen Probleme zu finden, die bei der Niederlage im Spitzenspiel gegen Leipzig einmal mehr offenkundig geworden waren. Tuchel hatte sich unmittelbar nach der Partie auf der Pressekonferenz noch ratlos gezeigt. "Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll", so der Cheftrainer über die vielen Baustellen beim Rekordmeister.

Durch den BVB-Sieg am Sonntag beim FC Augsburg ist die Ausgangslage für den 34. Spieltag indes klar: Der FC Bayern muss sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass der BVB gegen Mainz 05 nicht gewinnt. Nur dann können die Münchner doch noch die elfte Meisterschaft in Serie feiern.