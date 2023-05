Bericht: Bayern-Stars diskutieren über Transfer-Flirt

IMAGO/Elli Birch/IPS/Shutterstock

Declan Rice ist offenbar Thema beim FC Bayern

Der FC Bayern beschäftigt sich dem Vernehmen nach mit einer Verpflichtung von Declan Rice. Und in der Kabine an der Säbener Straße wird anscheinend schon über den Mittelfeldspieler von West Ham United diskutiert.

Der FC Bayern will sich nach einer enttäuschenden Saison auf dem Transfermarkt verstärken. Für das zentrale Mittelfeld ist in den vergangenen Tagen Declan Rice in den Fokus gerückt. Besonders Cheftrainer Thomas Tuchel gilt als großer Fan des Vize-Europameisters.

Laut "Sport1" ist der 24-Jährige an der Säbener Straße "intern durchaus ein Thema". Sein Name sei bereits "unter den aktuellen Bayern-Stars gefallen", so der TV-Sender.

"Sky" zufolge gab es zwischen dem FC Bayern und den Beratern von Rice bereits einen ersten Austausch. Der Sechser wird in Transfer- und Vertragsfragen von Familienangehörigen vertreten.

Zum großen Problem könnte letztlich die Ablöseforderung von West Ham United werden. Die Hammers wollen Medienberichten zufolge mindestens 100 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler einstreichen. Die Münchner Verantwortlichen halten die Realisierung des Deals deshalb aktuell für unwahrscheinlich, so "Sky".

FC Bayern droht Wettbieten

Rice ist nur noch bis 2024 an West Ham gebunden. Besonders der FC Arsenal aus der Premier League soll großes Interesse an einer Verpflichtung zeigen. Das Portal "Football Insider" hatte zuletzt berichtet, dass die Gunners rund 98 Millionen Euro für Rice offerieren wollen.

Der FC Bayern müsste sich also auf ein Wettbieten einlassen. Jedoch ist das zentrale Mittelfeld nicht die einzige Kaderbaustelle des Rekordmeisters.

So befinden sich die Münchner ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Torjäger. Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt soll der Top-Kandidat sein. Für den 24-Jährigen wäre womöglich auch eine Summe im dreistelligen Millionenbereich fällig. Dass sich der FC Bayern zwei Transfers in dieser Größenordnung leisten kann, ist nahezu ausgeschlossen.