Hier läuft BVB vs. 1. FSV Mainz 05 im TV und Live-Stream

IMAGO/David Inderlied

Mats Hummels trifft mit dem BVB auf den 1. FSV Mainz 05

Meister-Showdown in der Fußball-Bundesliga: Borussia Dortmund empfängt am Samstag (15:30 Uhr) den 1. FSV Mainz 05. Mit einem Sieg hätte der BVB den Titel sicher. Wo ist die Begegnung im TV und Live-Stream zu sehen? sport.de gibt den Überblick.

Borussia Dortmund steht in der Bundesliga vor der Krönung. Mit einem Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 würden die Schwarz-Gelben die erste Meisterschaft seit 2012 perfekt machen.

Spielt der BVB remis oder verliert, holt der Revierklub trotzdem den Titel, sofern der FC Bayern beim 1. FC Köln ebenfalls nur ein Unentschieden holt oder verliert.

"Natürlich ist es eine ganz besondere Woche. Wir haben uns in eine Situation gespielt, die viel Euphorie ausgelöst hat. Der Schlüssel ist, trotz einer besonderen Woche, dass man nichts Besonderes tut", sagte Cheftrainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Saisonfinale.

"Es wird schwer gegen Mainz. Sie waren sehr lange in der Rückrundentabelle sehr weit oben. Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel gibt, mit all den Dingen, die dazugehören", so der Dortmunder Übungsleiter.

Trotzdem ist der BVB gegen den 1. FSV Mainz 05, der zuletzt vier Niederlagen in Folge einstecken musste, der klare Favorit.

Wo läuft BVB vs. 1. FSV Mainz 05 im TV und Live-Stream?