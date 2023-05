Tritt Tuchel bei Bayern zurück? Hamann lässt aufhorchen

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann bewertet die Lage beim FC Bayern

Gemischte Gefühlswelt beim FC Bayern: Während die Mannschaft die elfte Meisterschaft in Serie feiert, müssen Oliver Kahn sowie Hasan Salihamidzic ihre Posten an der Säbener Straße räumen. TV-Experte Dietmar Hamann hält sogar einen Trainerwechsel in München nicht für ausgeschlossen.

Durch den dramatischen 2:1-Sieg beim 1. FC Köln und dem 2:2 von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 hat sich der FC Bayern doch noch zum deutschen Meister gekürt.

Die Saison wird die Münchner dennoch nicht zufrieden stellen. Schließlich schied man im DFB-Pokal sowie in der Champions League jeweils schon im Viertelfinale aus. In der Bundesliga präsentierte sich der Klub ebenfalls zu schwankend.

Ende März tauschte der FC Bayern sogar den Trainer aus. Auf Julian Nagelsmann folgte Thomas Tuchel. Doch könnte der 49-Jährge bald wieder weg sein?

"Wenn so mit den Leuten umgegangen wird, musst du dich fragen: Willst du für diesen Verein arbeiten? Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er bald nicht mehr Trainer ist – auf eigenen Wunsch", ließ Ex-Profi Dietmar Hamann bei "Sky90" aufhorchen.

FC Bayern bestätigt Trennung kurz nach Abpfiff

Damit spielte der Vize-Weltmeister von 2002 auf das Aus von Kahn und Salihamidzic an der Säbener Straße an. Der Verein hatte die Trennung kurz nach dem Saisonfinale öffentlich bestätigt. Bereits zuvor war die Entscheidung in den Medien durchgesickert.

"Das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten. Das ist unwürdig", kritisierte Hamann im Rahmen des 34. Spieltags bei "Sky". Wenn der FC Bayern denke, dass es so besser werde, werde er sich "umschauen".

Er habe "überhaupt kein Verständnis" für den Vorgang, wetterte Hamann: "Sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren."

Der FC Bayern hat bereits Jan-Christian Dreesen als neuen Vorstandschef bestätigt. Wer auf Salihamidzic folgt, ist noch ungewiss.