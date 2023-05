Brisante PK des FC Bayern im LIVE-Ticker

IMAGO/Mladen Lackovic

Herbert Hainer spricht ab 11:30 Uhr über das Personalbeben beim FC Bayern

Der FC Bayern hat einen denkwürdigen 34. Bundesliga-Spieltag hinter sich. Obwohl die Münchner dem BVB auf den letzten Metern noch die Meisterschale entrissen, waren die Entlassungen der Führungskräfte Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nach Spielschluss das große Thema.

Am Tag nach dem Personal-Beben stellt sich Präsident Herbert Hainer den Fragen der Journalisten. sport.de begleitet die Pressekonferenz des FC Bayern heute ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker.

+++ FC Bayern feuert Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic +++

Schon am Samstagnachmittag sickerte durch, dass die Zeit von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern abgelaufen ist. Vereinspräsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer kündigte an, auf der Pressekonferenz am Sonntagvormittag weitere Details zu besprechen.

Neuer starker Mann beim FC Bayern wird der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen. Kahn war am Samstag in Köln nicht dabei, was den früheren Nationalmannschaftskapitän später dazu veranlasste, in den sozialen Medien schwere Vorwürfe gegen den Verein zu erheben. Salihamidzic feierte dagegen mit der Mannschaft den Gewinn der Schale auf dem Rasen.

+++ "Unterschiedliche Auffassungen" beim FC Bayern +++

"Die Entscheidung, sich von Oliver Kahn zu trennen, hat sich der Aufsichtsrat alles andere als leicht gemacht", sagte Hainer: "Dennoch sind wir aufgrund der Gesamtentwicklung zu dem Entschluss gekommen, eine Neubesetzung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen."

Die Trennung von Salihamidzic erklärte der Präsident mit dem Verlauf der "Saison nach der Winterpause" und "unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung der Mannschaft".

Die Abberufung von Kahn und seines langjährigen Mitspielers Salihamidzic sei im Vorfeld des entscheidenden Spiels im Rahmen einer kurzfristig einberufenen, außerordentlichen Aufsichtsratssitzung beschlossen worden.