Salihamidzic-Erbe? Suche für den FC Bayern "nicht einfach"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Hasan Salihamidzic musste beim FC Bayern seinen Hut nehmen

Neben Vorstandschef Oliver Kahn musste auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Samstag seinen Hut beim FC Bayern nehmen. Präsident Herbert Hainer sprach bei der Meisterfeier der Münchner über die Nachfolger-Suche.

Dass Jan-Christian Dreesen als CEO auf Oliver Kahn folgt, machte der FC Bayern am Samstagabend offiziell - rund eine Stunde, nachdem die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in einem dramatischen Endspurt in der Partie beim 1. FC Köln doch noch die elfte deutsche Meisterschaft errungen hatte.

Unklar ist bislang, wer auf den ebenfalls gefeuerten Sportvorstand Hasan Salihamidzic folgt. Ein Kandidat soll RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl sein. Der 49-Jährige sei an der Säbener Straße "ein Thema", vermeldete "Bild". "Sky" berichtete sogar von einem Treffen zwischen dem langjährigen Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und den Verantwortlichen des FC Bayern.

FC Bayern will "nach vorne schauen"

Konkrete Namen kommentierte Klub-Präsident Herbert Hainer im Rahmen der Meisterfeier in München am Samstagabend wenig überraschend nicht. Dennoch gab der frühere Adidas-Boss einen kleinen Einblick zum Stand der Suche nach einem Salihamidzic-Nachfolger.

"Das ist nicht so einfach, aber wir arbeiten dran", erklärte Hainer. "Man muss schon sagen, dass die Saison holprig war. Ab morgen schauen wir nach vorne."

Man habe bei Salihamidzic gesehen, "welch große Liebe, welch großes Herz er für den FC Bayern hat", sagte Hainer und verwies in diesem Zusammenhang auf den Auftritt des Ex-Sportvorstands in Köln: "Er saß ja neben mir, wie er mitgefiebert hat, das war echt klasse, obwohl es sicherlich auch kein einfacher Tag für ihn war."

Den bisherigen Finanz-Vorstand Dreesen lobte Hainer als Idealbesetzung für den Chef-Posten. "Ich bin froh, dass wir mit Jan-Christian Dreesen jemand haben, der den Laden kennt und der vor allem bei den Mitgliedern und Fans ein gutes Standing hat."