Musiala über sein Weltklasse-Tor zur Titel-Entscheidung

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Jamal Musiala dreht nach seinem 2:1-Siegtreffer jubelnd ab

Mit seinem entscheidenden Tor zum 2:1 gegen den 1. FC Köln in der 89. Spielminute wurde Jamal Musiala am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison zum gefeierten Meisterhelden des FC Bayern. Jetzt sprach der Youngster selbst über seinen Treffer, welches in seiner Entstehung und Vollendung nicht weniger als ein Weltklasse-Moment war.

Bei seiner Aktion griff Jamal Musiala am Samstagnachmittag in das allerhöchste Fußball-Regal.

Der Pass kam von der linken Strafraumecke von Mitspieler Serge Gnabry. Musiala verarbeitete den Ball mit links, legte ihn sich in einer fließenden Bewegung samt 180-Grad-Drehung auf den rechten Fuß und hämmerte das Spielgerät unhaltbar für Effzeh-Keeper Marvin Schwäbe in die Maschen.

Es war logischerweise das wichtigste Tor der bisherigen Karriere für den 20-Jährigen. Musiala sprach nun selbst gegenüber Vereinsmedien des FC Bayern über seinen großen Moment.

Musiala trifft zwölf Mal in 33 Bundesliga-Partien

"Die Aktion habe ich im Training die ganzen Jahre zuvor schon geübt. Deswegen hat es mich auch so gefreut, weil ich es so oft geübt hatte. Dass es dann in dem Spiel und in so einem Moment geklappt hat, ist richtig gut", meinte Musiala, der mit zwölf Toren in 33 Spielen ohnehin seine bisher persönlich beste Bundesliga-Saison spielte.

"Es war das entscheidende Tor für die Meisterschaft, nachdem ich eine Weile nicht mehr getroffen habe. Ich habe jetzt nicht die Worte dafür, das zu beschreiben. Einfach Wahnsinn!", fügte der ohnehin als eher introvertiert geltende Musiala hinzu.

Die Ballannahme Musialas, samt Verarbeitung, Drehung und seinem knallharten Abschluss aus rund 18 Metern Torentfernung - alle Aspekte an dem wichtigsten der insgesamt 92 Saisontore des FC Bayern waren zum Zungeschnalzen.

Entsprechend war der Nationalspieler am Sonntag auch einer der am lautesten gefeierten Helden auf dem Münchner Marienplatz, wo der FC Bayern seinen Fans die Meisterschale präsentierte.