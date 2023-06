Einer bleibt, einer geht: Werder vor zwei Weichenstellungen

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Ole Werner (r.) bleibt wohl langfristig bei Werder Bremen

Als Aufsteiger erlebte Werder Bremen eine ruhige Saison, die mit dem souveränen Klassenerhalt in der Bundesliga endete. Doch nun könnte an der Weser ein größerer Umbruch bevorstehen. Während ein Stürmer offenbar kurz vor dem Absprung steht, bleibt ein wichtiges Puzzleteil des Bremer Erfolgs weiter an Board.

Mit seinem umjubelten Tor zum 3:2-Sieg gegen den BVB machte sich Oliver Burke wohl für viele Werder-Fans unvergesslich. Doch der Erfolg des ehemaligen Leipzigers bei Bremen war nur von kurzer Dauer: Bereits in der Winterpause wurde der Stürmer zum FC Millwall in die englische Championship verliehen.

Auch dort wusste der 26-Jährige nur bedingt zu überzeugen, weshalb die Zukunft des Schotten bei dem norddeutschen Bundesligisten mehr als offen ist.

"Aktuell sieht es danach aus, dass wir versuchen, eine für beide Seiten gute Lösung zu finden", sagte SVW-Sportchef Frank Baumann gegenüber der "Deichstube". Worte, die deutlich nach einem Abschied Burkes aus Bremen klingen.

Ole Werner verlängert langfristig bei Werder Bremen

Einen möglichen Ersatz könnte Werder derweil bereits im Visier haben. Laut "Sky" ist der 13. der abgelaufenen Bundesliga-Saison an Marius Bülter vom FC Schalke 04 interessiert. Der ehemalige Unioner ist ein ähnlicher Spielertyp, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen kann.

Weitaus konkreter als die Gerüchte um mögliche Zu- und Abgänge sind indes wohl die Verhandlungen zwischen Werder und Aufstiegstrainer Ole Werner. Wie der "kicker" berichtet, deutet sich eine langfristige Vertragsverlängerung des 35-Jährigen an der Weser an.

Durch den Klassenerhalt hatte sich der Vertrag des ehemaligen Kielers sowieso bis 2024 verlängert. Die gute Entwicklung der vergangenen Monate hat nun offenbar dazu geführt, dass beide Parteien sich vorzeitig auf eine Ausweitung der Zusammenarbeit geeinigt haben.

Eine offizielle Verkündung folge in den kommenden Tage, so der "kicker" weiter.