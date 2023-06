Star des FC Bayern ein Kandidat für Eintracht Frankfurt?

IMAGO/Ulrich Wagner

Mathys Tel (r.) vom FC Bayern ein Kandidat für Eintracht Frankfurt?

Beim FC Bayern könnte nach der Entlassung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic eine Ausleihe von Mathys Tel wieder ein Thema werden. Zieht es das 18 Jahre alte Sturm-Juwel innerhalb der Bundesliga zu Eintracht Frankfurt?

Über einen solchen Schritt spekuliert "Sport1"-Reporter Kerry Hau im Podcast "Die Bayern-Woche". Tels Situation beim FC Bayern sei "ein ganz schwieriges Thema", so der Journalist, der den deutschen Rekordmeister seit Jahren intensiv begleitet.

"Sein Management und auch er selbst haben klargestellt, dass er bleiben möchte, gegenüber Hasan Salihamidzic. Aber diese Situation hat sich jetzt auch wieder ein bisschen geändert. Er könnte doch noch verliehen werden", sagte Hau.

Das sei für Salihamidzic nicht infrage gekommen, "aber jetzt ist Thomas Tuchel an der Macht", sagte der Reporter. Und für den Chefcoach sei ein vorübergehender Abgang Tels durchaus ein Thema.

Vom FC Bayern zu Eintracht Frankfurt?

Als möglichen Abnehmer bringt Hau den DFB-Pokalfinalisten ins Gespräch. "Ich fände Eintracht Frankfurt ganz charmant, vor allem wenn jetzt Dino Toppmöller dort Chefcoach werden sollte. Er hatte zu seiner Zeit als Co-Trainer in München einen guten Draht zu Tel und spricht auch Französisch. Es ist natürlich eine Frage, ob die Eintracht einen Spieler für den FC Bayern weiter ausbilden will."

Für Tel hatte der deutsche Rekordmeister vor der abgelaufenen Saison satte 20 Millionen Euro an seinen Ausbildungsverein Stade Rennes überwiesen. Über die Rolle als Ergänzungsspieler kam der Youngster an der Säbener Straße aber bislang nicht hinaus. 28 überwiegend kurze Einsätze mit immerhin sechs Treffern stehen in seiner Statistik 2022/2023.

Allerdings droht Tel in der kommenden Spielzeit beim FC Bayern noch mehr Konkurrenz. Ein neuer Mittelstürmer von internationalem Top-Format steht ganz oben auf der Einkaufsliste der Verantwortlichen.