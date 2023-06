Bedingung für Cancelo-Verbleib bei Bayern durchgesickert

IMAGO/ULMER

Die Zukunft von Joao Cancelo beim FC Bayern ist weiter unklar

Dass die Zukunft von Joao Cancelo nicht beim FC Bayern liegt, schien lange Zeit recht eindeutig. Doch nun machen Spekulationen die Runde, dass die Leihgabe von Manchester City doch an der Isar bleiben könnte. Dafür müsste aber wohl eine bestimmte Bedingung erfüllt werden.

Joao Cancelo stellte für den FC Bayern in der Rückrunde zweifelsfreie eine Verstärkung dar, nachdem er in der Winterpause für ein Halbjahr von Manchester City in die Bundesliga gewechselt war. Dass die Münchener die Kaufoption in Höhe von etwa 70 Millionen Euro aber dennoch nicht ziehen werden, hatte der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic schon bei der Bekanntgabe des überraschenden Winter-Deals durchblicken lassen.

Ein Verbleib des Portugiesen beim deutschen Rekordmeister ist wohl dennoch nicht ganz vom Tisch. Nach Angaben von "Sport1" könnte Cancelo unter bestimmten Umständen auch in der kommenden Saison im Bayern-Trikot auflaufen.

FC Bayern: Will Cancelo überhaupt bleiben?

"Er kehrt vorübergehend zu Manchester City zurück. Tuchel liebt ihn nach eigenen Angaben. Die Bayern werden da nochmal hinschauen, wie sich der Preis entwickelt. Das heißt: Sollte City ihn für vielleicht 30 oder 40 Millionen abgeben, dann wird man das nochmal prüfen", erklärte der Sportjournalist Kerry Hau im Podcast "Bayern-Woche".

Zudem habe sich der Außenverteidiger noch nicht von seinen Teamkameraden verabschiedet und wisse noch nicht richtig, wie es für ihn in der Zukunft weitergeht. Cancelo selbst sehe seine Zukunft aber wohl nicht in München oder England, wie es in Berichten der "Abendzeitung" und "Sky" zuletzt hieß.

Laut "Abendzeitung" ziehe es ihn stattdessen "in wärmere, südliche Gefilde". Ein konkreter Klub, der diesem Schema entsprechen würde, wird in dem Bericht zwar nicht genannt. Die beiden spanischen Schwergewicht Real Madrid und der FC Barcelona sollen Cancelo laut Information mehrerer Medien aber zumindest auf dem Zettel haben.