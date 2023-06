Offiziell! Gladbach findet Farke-Nachfolger

IMAGO/Ulrich Wagner

Gerardo Seoane heuert in Gladbach an

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat einen Nachfolger für den nach nur einer Saison entlassenen Daniel Farke gefunden. Zudem schuf Gladbach eine neue Position, um die sportliche Leitung umzustrukturieren.

Gerardo Seoane wird neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach, Nils Schmadtke bekleidet ab sofort den neu geschaffenen Posten als Sportdirektor Lizenz, wie der Traditionsverein vom Niederrhein am Dienstagnachmittag bekannt gab.

Der 44 Jahre alte Seoane war zwischen Juli 2021 und Oktober 2022 noch bei Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen angestellt, in Gladbach erhält er einen Dreijahresvertrag. Zum Trainerteam des Schweizers gehören Patrick Schnarwiler als Co-Trainer und Nicolas Dyon als Athletiktrainer.

"Gerardo Seoane hat in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Posten erfolgreich gearbeitet. Er ist ein junger, aber doch schon erfahrener Trainer, der zu unserem Fußballansatz passt, und wir freuen uns, ihn ab sofort bei Borussia Mönchengladbach zu haben", freute sich Roland Virkus, Gladbach-Geschäftsführer Sport, über die Verpflichtung.

Seoane war vor seiner Zeit in Leverkusen bereits mit den Young Boys Bern erfolgreich, wo er dreimal nacheinander den Meistertitel gewann. In Gladbach hofft man, mit dem neuen Cheftrainer den angestrebten Umbruch erfolgreich einläuten zu können. Unter Farke war die Borussia in der Bundesliga lediglich Zehnter geworden, das internationale Geschäft wurde klar verpasst.

Gladbach strukturiert Führungsebene um

Zugleich hat der Bundesligist weitreichende Änderungen in der Struktur der sportlichen Leitung vorgenommen. Zum 1. Juli wird Nils Schmadtke, Sohn des langjährigen Bundesliga-Managers Jörg Schmadtke, der nun beim FC Liverpool angeheuert hat, die Position des Sportdirektors Lizenz übernehmen.

Der 34-Jährige arbeitete bis zuletzt als Chefscout beim VfL Wolfsburg. Dr. Philipp Schützendorf, bisher Leiter der Analyse bei der Borussia, übernimmt zudem ab sofort die Leitung des Bereichs Entwicklung, in dem die Talententwicklung sowie die Video- und Datenanalyse angesiedelt sind, teilte Gladbach mit.

Roland Virkus erklärte: "Mit diesen Personalentscheidungen stellen wir uns in der Sportlichen Leitung breiter auf. Nils Schmadtke übernimmt die organisatorische Leitung des Lizenzbereichs, er gehört künftig neben Steffen Korell (Direktor Scouting und Kaderplanung) und mir zum sportlichen Führungsteam unseres Lizenzbereichs."