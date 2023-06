Medien: FC Bayern verpasst Davies Mega-Preisschild

IMAGO/Sebastian Frej

Alphonso Davies zögert mit einer Verlängerung beim FC Bayern

Der FC Bayern will mit Alphonso Davies verlängern. Doch die Verhandlungen gestalten sich mittlerweile als schwierige Angelegenheit. Zudem funkt auch noch Real Madrid dazwischen. Der deutsche Rekordmeister möchte seinen Linksverteidiger unbedingt halten und will die Königlichen deshalb wohl mit einem satten Preisschild abschrecken.

Eigentlich galt eine Vertragsverlängerung von Alphonso Davies beim FC Bayern nur noch als Formsache. Doch nach dem Aus von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in der Führungsetage haben sich die Vorzeichen geändert.

"Es ist eine chaotische Zeit aktuell beim FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, was los ist und mit wem wir es zu tun haben werden", wurde Davies' Berater Nedal Househ zuletzt in der "Bild" zitiert.

Bedeutet: Das Personalbeben sowie die Suche nach einem neuen Sportvorstand zögern die Vertragsverhandlungen hinaus.

Real Madrid beobachtet die Situation offenbar ganz genau. Laut "Marca" sollen die Bosse der Königlichen den FC Bayern unlängst kontaktiert haben, um die Bereitschaft für einen Wechsel von Davies auszuloten.

Wie die "tz" nun berichtet, wollen die Münchner den Kanadier behalten. Intern sollen die Verantwortlichen dem 22-Jährigen ein Preisschild von 100 Millionen Euro verpasst haben. Eine Summe, die Real Madrid wohl abschrecken soll.

Davies bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Doch so oder so hält der FC Bayern bei Davies aktuell die Zügel in der Hand, ist der Vertrag des Außenverteidigers noch bis 2025 datiert.

Davies war im Januar 2019 für rund 14 Millionen Euro vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps an die Säbener Straße gewechselt. Anstatt auf seiner angestammten Position auf der offensiven Außenbahn kommt der Nordamerikaner beim FC Bayern als Linksverteidiger zum Einsatz.

Die Münchner wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortsetzen. Real Madrid wird letztlich wohl in die Röhre schauen.