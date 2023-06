Bayern-Flirt Rice gewinnt Finale mit West Ham

IMAGO/Joe Giddens

Declan Rice (mit Pokal) ist Conference-League-Sieger

Erst hässliche Szenen, dann der große Jubel: Angeführt von Bayern-Flirt Declan Rice hat West Ham United die Conference League gewonnen und seine 43-jährige Leidenszeit beendet.

Die Hammers bezwangen in Prag den AC Florenz 2:1 (0:0) und holten damit ihren ersten Titel seit dem FA Cup 1980. Überschattet wurde die Partie aber vom Fehlverhalten beider Fanlager vor und während des Spiels.

"Wir sind extrem happy. Mit West Ham einen europäischen Titel zu holen, ist überragend", sagte Nationalspieler Thilo Kehrer, der in der 61. Minute eingewechselt wurde, bei "Nitro": "Das Spiel ging hin und her, es war ziemlich ausgeglichen. Am Ende haben wir das als Einheit geholt."

Said Benrahma (62., Handelfmeter nach Videobeweis) und Jarrod Bowen (90.) trafen für die Nordlondoner, Giacomo Bonaventura (67.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. West Ham, das die abgelaufene Premier-League-Saison nur auf einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz abgeschlossen hatte, qualifizierte sich damit auch für die kommende Saison in der Europa League.

Wenige Stunden vor der Partie hatten zunächst Florenzer Fans mit einem Angriff auf Anhänger von West Ham für chaotische Szenen im Prager Stadtzentrum gesorgt. Bei einem Zusammenstoß in einer Bar wurden drei Menschen leicht verletzt, 16 Florenz-Fans wurden festgenommen.

Im Stadion richtete sich der Blick dann zunächst auf das Sportliche. Kehrer stand bei den Engländern nicht in der Startelf, auf Florenzer Seite stürmte der Ex-Frankfurter Luka Jovic von Beginn an.

Rice kümmert sich um den blutenden Biraghi

West Ham ging die Anfangsphase temporeich an, ein Schuss von Rice rauschte knapp links am Tor der Italiener vorbei (13.). In der Folge flachte die Partie aber dann deutlich ab - bis schließlich die englischen Fans unrühmlich auffielen.

Becherwürfe enden blutig

Kurz vor der Ausführung eines Eckballs traf Florenz-Kapitän Cristiano Biraghi ein aus der West-Ham-Kurve geworfener Bierbecher am Hinterkopf (33.). Die medizinischen Betreuer behandelten den stark blutenden Cut des Italieners mit einem violetten Turban, nach einer kurzen Unterbrechung ging es weiter. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff jubelte dann Florenz - doch Jovic stand bei seinem Kopfballtreffer knapp im Abseits (45.+4).

Kurz vor der Stundenmarke beging dann ausgerechnet Biraghi ein Handspiel im eigenen Strafraum - nach Videobeweis verwandelte Benrahma den fälligen Elfmeter fulminant zur Führung der Engländer, für die mittlerweile auch Kehrer auf dem Feld stand. Doch die Italiener schlugen nur fünf Minuten später durch Bonaventura zurück. Kurz vor Schluss sorgte dann Bowen für den umjubelten Siegtreffer.