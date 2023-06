Serbien-Juwel auf dem BVB-Radar

IMAGO

Matija Popovic hat offenbar das Interesse des BVB geweckt

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten ist Borussia Dortmund offenbar in Serbien fündig geworden. Der 17-jährige Offensivspieler Matija Popovic von FK Partizan Belgrad soll es dem BVB angetan haben.

Wie das serbische Blatt "Telegraf" berichtet, buhlen die Verantwortlichen des BVB heftig um Popovic. Demnach sei man auch schon durch einen Mittelsmann mit dem Juwel in Kontakt getreten.

Allerdings müssen sich die Dortmunder auf namhafte Konkurrenz gefasst machen. Auch die AC Mailand soll die Fühler nach Popovic ausgestreckt haben. Der Serie-A-Klub habe den vielseitig einsetzbaren Angreifer und seine Familie sogar schon nach Italien eingeladen, um einen Wechsel schmackhaft zu machen.

Popovics Jugendvertrag bei Partizan läuft im Januar 2024 aus. Derzeit versucht der Klub aus Belgrad alles, um den 17-Jährigen in den Reihen zu halten. Der U17-Nationalspieler Serbiens soll sogar mit garantierten Einsätzen bei den Profis geködert werden.

Ein Blick auf Popovics Statistiken untermauern die Ambitionen von Borussia Dortmund und Milan. Der Youngster erzielte in 16 Spielen der U17-Liga Serbiens 13 Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.

Für die serbische U17-Nationalmannschaft absolvierte er bereits zehn Spiele. Vier Assists stehen zu Buche. Popovic kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch als zweite Spitze agieren.

BVB geht bei Kroatien-Juwel leer aus

Beim BVB würde Popovic wohl zunächst schonend an die Profis herangeführt werden. Ob der Serbe zunächst bei der U19 in der Bundesliga West oder bei der Reservemannschaft in der 3. Liga eingeplant ist, ist unklar.

Bei einem anderen Objekt der Begierde ist der BVB zuletzt leer ausgegangen. Die Schwarz-Gelben sollen stark an einer Verpflichtung von Kroatien-Juwel Ljubo Puljic von NK Osijek interessiert gewesen sein. Der 16 Jahre alte Innenverteidiger schloss sich dem FC Bayern an.