BVB nimmt offenbar zweiten Anlauf bei ManUnited-Star

IMAGO/Jose Breton

Anthony Elanga könnte von Manchester United zum BVB wechseln

Bereits im Winter soll Borussia Dortmund an Anthony Elanga von Manchester United interessiert gewesen sein. Obwohl der Wechsel nicht zu Stande gekommen ist, soll der BVB weiter am Flügelspieler dran sein und sogar bereits Kontakt zu den Red Davils aufgenommen haben.

Anthony Elanga legte für Manchester United einen fulminanten Start in die zurückliegende Saison hin. Doch der Hype um den 21-Jährigen war schnell verflogen und dem Schweden blieb oftmals nur die Bank oder gar die Tribüne. Deshalb haben die Red Davils ihrem Offensivspieler nun offenbar die Wechselfreigabe erteilt.

Laut "Sky" seien die Dienste des Youngsters im Old Trafford nicht mehr gefragt, so dass Elanga den Traditionsklub für eine überschaubare Ablösesumme zwischen 15 und 20 Millionen Euro im Sommer verlassen könnte. "Manchester Evening" berichtet gar über eine Ablöse um zehn Millionen Euro. Dies soll eine ganze Reihe an Vereine auf den Plan gerufen haben.

RB Leipzig und BVB wollen United-Star

Transferexperte Ekrem Konur will erfahren haben, dass die PSV Eindhoven, RB Leipzig und auch der BVB den talentierten Flügelflitzer auf dem Zettel haben. Nicht das erste Mal, dass Borussia Dortmund Interesse an Elanga nachgesagt wird.

Bereits im Winter-Transferfenster sollen die Westfalen auf den siebenfachen Nationalspieler aufmerksam geworden sein. Damals stand jedoch nur eine Leihe bis Saisonende im Raum, an der laut Transfer-Guru Fabrizio Romano mehr als zehn Vereine interessiert gewesen sein sollen.

Doch nun traut man Elanga eine Entwicklung zum Stammspieler in der Premier League offenbar nicht mehr zu, weshalb das Talent nun endgültig abgegeben werden soll. Laut Konur sollen sowohl der BVB als auch RB Leipzig bereits Kontakt aufgenommen haben, um mit United über eine Verpflichtung zu sprechen.

Wohin es den Schweden, der 2014 aus der Jugend von Malmö auf die Insel wechselte, am Ende dann jedoch zieht, ist offenbar noch völlig offen.