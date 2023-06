FC Bayern muss Mega-Summe nachzahlen

Fotostand / Fritsch via www.imago-images.de

Der FC Bayern wird zur Kasse gebeten

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Der deutsche Fußball-Rekordmeister muss wegen jahrelang nicht gezahlter Sozialleistungen einen üppigen Betrag an den Zoll zahlen.

Das Hauptzollamt München habe "einen Einziehungsbescheid in Höhe von rund 200.000 Euro erlassen", teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Darüber hinaus würden die hinterzogenen Sozialversicherungsbeiträge und Säumniszuschläge in Höhe von ca. 45.500 Euro nachgefordert.

Zwischen November 2016 und November 2021 soll die FC Bayern München AG Arbeitskräfte auf 450-Euro-Basis beschäftigt und entlohnt haben, obwohl deren tatsächlicher Beschäftigungsumfang weitaus höher gewesen sein soll.

Laut Zoll soll der Verein in seinem Nachwuchsleistungszentrum keinen Mindestlohn bezahlt haben, außerdem sei die Arbeitszeit nicht richtig bzw. vollständig aufgezeichnet worden.

Angestellte hätten deutlich mehr Stunden geleistet als vereinbart. Dadurch seien die gültigen Mindestlöhne nicht gezahlt und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften missachtet worden.

Ausgebliebene Zahlungen "nie in der Absicht der FC Bayern München AG"

Der FC Bayern teilte mit, bereits im Herbst 2020 am Campus strukturelle Vorkehrungen getroffen zu haben, um Mindestlohnunterschreitungen künftig zu vermeiden. Seit Juli 2021 gebe es bei den Jugendteams keine geringfügigen Beschäftigten mehr.

"Es lag nie in der Absicht der FC Bayern München AG, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berechtigten Lohn vorzuenthalten", hieß es. Das Ordnungswidrigkeitsverfahren sei nun rechtskräftig abgeschlossen.

Aus finanzieller Sicht ist die Strafzahlung für den schwerreichen Klub wohl kein großes Problem: Die Münchner haben im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 665,7 Millionen gemacht.

Imagetechnisch ist das Verfahren für den FC Bayern indes ärgerlich - zumal die Profimannschaft des Rekordmeisters, die das sportliche Aushängeschild ist, in diesem Jahr bislang ebenfalls kaum positive Schlagzeilen geschrieben hat.