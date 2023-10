Bericht: FC Bayern hat große Konkurrenz bei ManCity-Star

IMAGO/JON OLAV NESVOLD

Kalvin Phillips (r.) wird nicht nur beim FC Bayern gehandelt

Der englische Nationalspieler Kalvin Phillips wird seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, der immer noch auf der Suche nach einem klassischen Sechser ist. Im Werben um den Spieler von Manchester City bekommen die Münchner allerdings zahlungskräftige Konkurrenz.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht von der Insel. Laut der "Daily Mail" soll nämlich auch Newcastle United ernsthaftes Interesse daran haben, Phillips schon im kommenden Transferfenster im Januar zu verpflichten.

Das Interesse des Champions-League-Teilnehmers soll vor allem nach dem aufgekommenen Wettskandal um Sommer-Neuzugang Sandro Tonali deutlich gestiegen sein. Dem Italiener droht eine einjährige Sperre, Newcastle wäre daher wohl erneut zum Handeln auf dem Transfermarkt gezwungen. Für diesen Fall könnte Phillips auf Leihbasis nach Newcastle wechseln.

Der zentral-defensive Mittelfeldspieler spielt unter Teammanager Pep Guardiola derzeit nur eine Nebenrolle, stand in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend erst in einem Pflichtspiel in der Startformation.

Da er noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 bei den Cityzens besitzt, soll der englische Meister einem vorübergehenden Leihgeschäft durchaus wohlgesonnen gegenüber stehen, um dem 27-Jährigen so zu mehr Spielzeit zu verhelfen.

Newcastle United derzeit nur Achter in der Premier League

Ob Newcastle United tatsächlich die Gelegenheit erhalten wird, Philipps vom direkten Ligakonkurrenten ManCity auszuleihen, soll aber erst im Januar endgültig entschieden werden.

Laut dem Zeitungsbericht wollen die Bosse der Sky Blues zunächst abwarten, ob sich Newcastle zu einem ernsthaften Mitbewerber im Kampf um den Premier-League-Titel verbessern wird. In diesem Fall soll ein direkter Konkurrent nicht noch mit einem City-Leihspieler verstärkt werden. Dann wäre ein Geschäft mit dem FC Bayern wieder die wahrscheinlichere Variante, heißt es weiter.

Derzeit rangiert Newcastle United in der englischen Meisterschaft nur auf Platz acht, mit fünf Zählern Rückstand auf den Tabellendritten Manchester City.