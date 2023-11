Schalker Zuversicht trotz nächster Pleite

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

André Hechelmann (r.) ist Sportdirektor beim FC Schalke 04

Am Dienstag setzte es für den FC Schalke 04 eine weitere Niederlage, der Klub verlor gegen Liga-Konkurrent und Tabellenführer FC St. Pauli mit 1:2 nach Verlängerung in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Insgesamt sahen die S04-Protagonisten trotzdem einen nächsten Schritt aus der Krise.

Der FC Schalke hatte immerhin bis zum Hamburger Ausgleich in der 57. Minute per Elfmeter lange Zeit in Führung gelegen, nachdem Marcin Kaminski einen Mohr-Freistoß per Kopf ins Tor verlängert hatte.

Die Königsblauen zeigten danach eine leidenschaftliche Vorstellung, die nach 120 Spielminuten dennoch mit dem Ausscheiden ihr Ende fand. S04-Sportdirektor André Hechelmann war anschließend bemüht, trotzdem die positiven Aspekte herauszuarbeiten: "Die Mannschaft hat gekämpft. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, und dann hoffen wir, dass auch die Ergebnisse kommen", wurde er in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

Besonders wichtig für den angeschlagenen Traditionsverein: Trotz der Niederlage am Millerntor war auch der mitgereiste Schalke Anhang ob des gezeigten Kampfgeistes offensichtlich einverstanden mit der Leistung beim FC St. Pauli, applaudierte dem Team nach Spielende lautstark und entschlossen. Eine Reaktion der Zuschauer, die Hechelmann besonders hervorhob: "Das ist ein tolles Zeichen von den Fans."

Auch Mittelstürmer Sebastian Polter, der schon nach 40 Minuten für den verletzten Simon Terodde eingewechselt wurde, erkannte die positiven Signale der Partie: "Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Der Trainer hat uns einen guten Plan mitgegeben. Am Ende verlierst du das Spiel durch zwei Standardsituationen. Das kann man besser verteidigen."

FC Schalke 04: Youngster fehlte angeschlagen im DFB-Pokal

Nach Ansicht des Offensivmannes, der bis dato bei drei Saisontoren in der 2. Bundesliga steht, habe sich die Mannschaft unter dem neuen Cheftrainer Karel Geraerts gut akklimatisiert: "Wir müssen den Plan umsetzen. Der Trainer packt uns. Wir versuchen seinen Matchplan umzusetzen und haben wieder einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht."

Am kommenden Wochenende geht es mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg für den FC Schalke 04 weiter. Ob dann auch die jüngst angeschlagenen Simon Terodde (Schlag auf den Fuß) und Assan Ouédraogo wieder mitwirken können, ist Stand jetzt noch offen.

Youngster Ouédraogo stand aufgrund einer Oberschenkel-Verletzung beim FC St. Pauli gar nicht erst im Kader. Nach "WAZ"-Informationen soll er aber noch in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren.