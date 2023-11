FC Bayern buhlt offenbar um Wunderkind von CL-Gegner

IMAGO/PETTER ARVIDSON

Roony Bardghji soll beim FC Bayern Interesse geweckt haben

Erst am Mittwoch erreichte der Hype um das schwedische Wunderkind Roony Bardghji eine neue Dimension, als der 17-Jährige in der Champions League gegen Manchester United den Siegtreffer für den FC Kopenhagen erzielte. Als Gruppengegner hat der FC Bayern das Spiel ganz genau beobachtet - und offenbar Gefallen am Matchwinner gefunden.

Angeblich zählt der deutsche Rekordmeister nämlich ebenso wie der FC Chelsea und Manchester City zu den Interessenten für Roony Bardghji. Das berichtet das spanische Portal "Fichajes".

Beim dänischen Meister FC Kopenhagen steht der Teenager noch bis 2025 unter Vertrag, ein Schnäppchen wäre er also voraussichtlich nicht. So oder so soll ein Wechsel für Bardghji erst im kommenden Sommer zur Debatte stehen.

Trotz seines zarten Alters hat der wieselflinke Rechtsaußen bereits 65 Profi-Einsätze auf dem Buckel. Dabei erzielte der Linksfuß beachtliche 15 Treffer, hinzu kam eine Vorlage.

Darüber hinaus ist der begehrte Youngster, der auch den syrischen Pass besitzt, fester Bestandteil der schwedischen U21-Nationalmannschaft. Viele Experten sagen ihm eine Weltkarriere voraus.

FC Bayern in der Offensive hochkarätig besetzt

Fraglich ist allerdings, ob für Bardghji in der extrem prominent besetzten Bayern-Offensive bereits Platz wäre. Regelmäßige Spielpraxis wäre neben Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Co. wohl eher nicht drin.

Dennoch ergibt das kolportierte Interesse der Münchner Sinn. Mit Jamal Musiala und Mathys Tel zählen zwei absolute Top-Talente zum Kader des FC Bayern, der sich frühzeitig für die Zukunft rüsten will. Bardghji würde durchaus in diese Reihe passen.

Zugleich ist die Konkurrenz auf dem Bietermarkt enorm, der FC Chelsea und Manchester City verfügen über wahnwitzige finanzielle Möglichkeiten. Starcoach Pep Guardiola soll sich laut "Fichajes" schon im Sommer als Fan von Bardghji geoutet haben.