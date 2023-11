BVB-Star fehlt im U21-Aufgebot

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

BVB-Star Karim Adeyemi (r.) gehört nicht zum U21-Team

Mit drei Rückkehrern gehen die U21-Fußballer in die beiden Heimspiele in der EM-Qualifikation.

Eric Martel und Jan Thielmann (beide 1. FC Köln) sowie Marton Dardai (Hertha BSC) stehen nach Verletzungen wieder im 23-köpfigen Aufgebot von DFB-Trainer Antonio Di Salvo für die Partien am 17. November in Paderborn gegen Estland und vier Tage später (21. November) in Essen gegen Polen.

"Sie werden in dieser richtungsweisenden Länderspielperiode eine wichtige Rolle für uns spielen - sowohl auf als auch neben dem Platz", sagte Di Salvo, der im Angriff erneut auf Shootingstar Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) und Toptorjäger Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) baut. Moukokos BVB-Kollege Karim Adeyemi ist nach seiner überraschenden Nominierung im Oktober diesmal nicht mit dabei.

Die DFB-Auswahl liegt mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf Rang zwei der Gruppe D. Polen (9 Punkte) führt die Gruppe mit einem absolvierten Spiel mehr an. "Gegen diese hochklassige Mannschaft erwartet uns also ein echtes Topspiel um den ersten Tabellenplatz", sagte Di Salvo. "Wir freuen uns auf zwei tolle Heimspiele. Mit dem Publikum im Rücken wollen wir beide Spiele gewinnen."

Die ersten beiden Partien in der Quali für die EM-Endrunde 2025 in der Slowakei hatte die DFB-Auswahl gegen den Kosovo (3:0) und Bulgarien (3:2) gewonnen, Moukoko überragte dabei mit fünf Treffern.

Das deutsche Aufgebot:

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Felix Gebhardt (Jahn Regensburg), Jonas Urbig (SpVgg Greuther Fürth)

Abwehr: Bright Akwo Arrey-Mbi (Hannover 96), Nathaniel Brown (1. FC Nürnberg), Marton Dardai (Hertha BSC), Julian Eitschberger (Hallescher FC), Colin Noah Kleine-Bekel (Holstein Kiel), Leandro Morgalla (RB Salzburg), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf)

Mittelfeld: Tim Breithaupt (FC Augsburg), Brajan Gruda (1. FSV Mainz 05), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Eric Martel (1. FC Köln), Paul Nebel (Karlsruher SC), Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Merlin Röhl (SC Freiburg), Jan Thielmann (1. FC Köln)

Sturm: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Nick Woltemade (Werder Bremen), Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fürth), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)