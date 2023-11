Shootingstar Krätzig spricht über Bayern-Abschied

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Frans Krätzig (M.) gehört seit diesem Jahr zum Profi-Kader beim FC Bayern

Frans Krätzig hat in der laufenden Saison den Durchbruch im Profi-Kader des FC Bayern geschafft. Nachdem er im Sommer die Vorbereitung unter Thomas Tuchel absolvierte, durfte er mittlerweile schon in fünf Pflichtspielen für die Münchner ran. Trotzdem denkt das Eigengewächs parallel über einen Abschied nach.

Nachdem es am fünften Spieltag beim 7:0 gegen den VfL Bochum endlich mit dem ersten Bundesliga-Einsatz klappte, als Frans Krätzig in der 65. Minute für Alphonso Davies eingewechselt wurde, folgten bis dato noch zwei weitere Bewährungschancen im deutschen Fußball-Oberhaus.

Krätzig, der seit der U14 beim FC Bayern spielt und somit ein echtes Eigengewächs des Klubs ist, will sich nun als Bundesliga-Profi etablieren und hofft auf Startelf-Mandate.

Sollte sich dieses Ziel aufgrund der großen Konkurrenzsituation beim deutschen Meister nicht realisieren lassen, denkt der 20-Jährige auch über eine Ausleihe nach, wie er im Gespräch mit der "Sport Bild" offen mitteilte.

"Wenn Bayern mich in der Rückrunde weiterhin braucht, stehe ich beim Trainingsauftakt um 7 Uhr morgens vor der Tür. Sollte sich etwas ändern und meine Aussichten auf Spielzeiten sinken, könnte auch eine Leihe Sinn machen", so der gebürtige Franke, der in der vergangenen Saison noch Stammspieler in der U23 des FC Bayern war.

Frans Krätzig besitzt langfristigen Vertrag beim FC Bayern

Krätzig fügte gleichwohl an, dass er "im Moment" nicht an die Konstellation im Januar denke, wenn das Winter-Transferfenster geöffnet ist: "Der Fokus liegt auf Entwicklung und Spielzeit."

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler gehört seit der Ostasienreise in diesem Sommer zum Profi-Kader des Rekordmeisters. "Als der Anruf kam, dass ich mitdarf, ist der Puls nach oben gegangen", erinnerte sich Krätzig noch genau an die Einladung vom Trainerstab.

Vertraglich ist der Youngster noch langfristig bis 2027 an die Münchner gebunden.