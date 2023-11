BVB-Sorgenkind Adeyemi drohen womöglich Konsequenzen

IMAGO/RHR-FOTO

BVB-Star Karim Adeyemi reist nicht zur U21-Nationalmannschaft

Borussia Dortmunds formschwachem Offensivspieler Karim Adeyemi drohen offenbar empfindliche Konsequenzen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Hintergrund ist eine verweigerte DFB-Nominierung des BVB-Profis.

Eigentlich sollte der 21-Jährige an den kommenden U21-Länderspielen am 17. November (18:00 Uhr) in Paderborn gegen Estland und am 21. November (18:00 Uhr) in Essen gegen Polen teilnehmen. Doch Adeyemi schlug die Einladung von U21-Coach Antonio Di Salvo aus.

Nachdem der Dortmunder nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert worden war, sei er mit diesem und dem BVB "in die Gespräche gegangen", schilderte Di Salvo. "Es ist so, dass Karim aktuell beim Verein bleiben möchte, um seine gesteckten Ziele zu erreichen." Klar sei allerdings, ergänzte der Übungsleiter, "dass uns Karim mit seiner Qualität geholfen hätte."

Wie "Bild" berichtet, soll Adeyemi die Entscheidung gegen die U21 nicht im Einvernehmen mit dem DFB getroffen haben. Der Verband habe seine Absage zwar akzeptiert, heißt es. Diese sei bei Bundestrainer Julian Nagelsmann aber nicht gut angekommen.

Das Boulevard-Blatt mutmaßt nun, der Vorgang könne Adeyemis Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-EM im kommenden Jahr gefährden.

Karim Adeyemi beim BVB im Formtief

Für einen Platz im EM-Kader sammelte der 2022 für 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg verpflichtete Flügelstürmer zuletzt aber ohnehin wenig Argumente.

Nach einer bärenstarken Rückrunde 2022/2023 kam Adeyemi in dieser Spielzeit bislang auch verletzungsbedingt nicht in Schwung.

Rund um den BVB halten sich zudem hartnäckig Vorwürfe, der hochtalentierte Linksfuß mache zu wenig aus seinem Potenzial. Co-Trainer Armin Reutershahn übte im Sommer im Beisein von Adeyemi bei einem Talk der "Ruhr Nachrichten" deutliche Kritik und warf dem Profi mangelnde Seriosität vor. Auch BVB-Berater Matthias Sammer kritisierte Adeyemi in seiner Eigenschaft als TV-Experte zuletzt öffentlich.

Tuschel-Thema in Dortmund ist zudem Adeyemis Beziehung zu Rapperin Loredana, die ein Faktor für sein Leistungstief sein soll.