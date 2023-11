Torwart-Legende: Weltklasse-Form bei Neuer nicht nötig

IMAGO/Ulrich Wagner

Findet Manuel Neuer vom FC Bayern zu alter Stärke zurück?

Nach der fast einjährigen Pause steht Manuel Neuer wieder im Tor des FC Bayern. Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff rechnet damit, dass der 37-Jährige den Münchnern noch lange erhalten bleibt.

An Neuers Comeback hat Pfaff nie gezweifelt. "Und schauen Sie sich die Mannschaft an, ihr merkt man seine Rückkehr ebenfalls an", sagte der 69-Jährige in einem Interview mit dem "kicker".

Das Team von Trainer Thomas Tuchel habe seit der Rückkehr von Neuer "Vertrauen in ihn und durch ihn, strahlt mehr Sicherheit aus". Jeder wisse, wo er im Aufbau zu stehen hat. "Mit einigen der Spieler kommen sofort langjährige Automatismen zum Vorschein", analysierte Pfaff.

Auch wenn Neuer seine Weltklasse-Form nicht wieder gänzlich erlangen würde, wäre das für den Belgier kein Problem. "Das muss er gar nicht zwingend. Er spielt in einer überragenden Mannschaft, die elfmal in Folge Deutscher Meister geworden ist", merkte er an.

Pfaff riet Neuer außerdem dazu, seine Fußballschuhe noch lange nicht an den Nagel zu hängen. "Sein Alter spielt keine Rolle", so der langjährige Bayern-Keeper: "Ich rate ihm: Spiele, solange es geht. Sport ist Sport. Andere trainieren in ihrer Freizeit, um gesund zu sein. Warum sollte er aufhören? Weitermachen und nicht aufgeben, er hat das Niveau."

Pfaff sieht Neuer als klare Nummer eins bei der Nationalmannschaft

Auch in der Nationalmannschaft sieht Pfaff Neuer als klare Nummer eins. "Deutschland hat keinen besseren Torwart. Es gibt gute in der Bundesliga, aber kaum welche, die Spiele gewinnen. Ein Torwart muss gut sein, wenn die Mannschaft schlecht spielt", stellte der 64-fache Nationalspieler klar.

Beim FC Barcelona habe Neuer-Herausforderer Marc-André ter Stegen eine gute Mannschaft vor sich, "neulich gegen Real Madrid hat er mich aber nicht überzeugt", urteilte Pfaff und hob hervor: "Neuer ist besser."