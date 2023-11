Rätselraten um BVB-Stürmer Haller

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Bei Borussia Dortmund ist Sébastien Haller in dieser Saison meist nur Reservist. Über den aktuellen Stand beim BVB-Stürmer herrscht Rätselraten.

Laut den "Ruhr Nachrichten" fehlte Haller bei der Busabfahrt zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Außerdem habe der Ivorer das BVB-Training am Donnerstag verpasst.

Über eine Verletzung Hallers ist derzeit nichts bekannt. Das letzte Mal stand der 29-Jährige bei der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern Anfang November auf dem Platz. In der Schlussminute wechselte Trainer Edin Terzic den Angreifer ein.

Bei der jüngsten Länderspielpause war Haller mit der Elfenbeinküste unterwegs. Beim 9:0-Kantersieg gegen die Seychellen stand er 45 Minuten auf dem Platz und erzielte einen Treffer.

Terzic glaubt an wichtige Rolle für Haller

Haller hatte eine Hodenkrebserkrankung überstanden, ist in bislang neun Bundesliga-Einsätzen aber ohne Tor geblieben. "Sébastien hatte keine leichte Zeit. Trotzdem sehen wir, wie er damit umgeht. Er ist sehr fleißig", sagte Terzic vor rund zwei Wochen.

In der Startelf stand Haller in dieser Saison erst vier Mal. An seiner Reservistenrolle wird sich auch zunächst einmal nicht viel ändern. "Er versucht alles, um seine Situation zu verbessern. Aber wir wissen, dass wir drei Jungs für die Position da vorne haben", betonte Terzic mit Blick auf Nationalspieler Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Haller.

Der BVB-Coach stellte allerdings klar: "Sébastien wird sich wieder herankämpfen. Wir sind uns sehr sicher, dass er im Laufe der Saison noch sehr wichtig für uns sein wird."

Dem Konkurrenzkampf blickte Haller im September noch gelassen entgegen. "Wir spielen in drei Wettbewerben und haben große Ziele. Wenn wir erfolgreich sein wollen, brauchen wir einen guten Kader", sagte er zur "Sport Bild".

Konkurrenz steigere "das Niveau im Training und hilft uns allen, um unser Maximum zu erreichen und sich in jeder Einheit für einen Platz in der Startelf zu empfehlen".