Kovac mit Schiri-Schelte: "Mehr Fouls als beim Basketball"

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Kovac war nicht zufrieden mit der Regelauslegung

Niko Kovac hatte Redebedarf - trotz eines wichtigen Sieges: "Das will ich mal loswerden", sagte der Trainer des VfL Wolfsburg nach dem 2:1 (1:0) über RB Leipzig und arbeitete sich anschließend an der Regelauslegung der Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga ab.

"Das war kein Spiel für acht Gelbe Karten. Wenn jede kleine Berührung sofort eine Gelbe Karte ist, werden wir demnächst mehr Fouls pfeifen als beim Basketball", sagte Kovac und mahnte an: "Dann haben wir bald 20 Gelbe Karten."

Der 52-Jährige ärgerte sich besonders über eine Foulelfmeter-Entscheidung von Robert Hartmann am Samstagnachmittag, die der Schiedsrichter nach Einsicht der Videobilder zurückgenommen hatte. "Der Elfmeterpfiff geht gar nicht", sagte Kovac: "Wir sind Fußballer und nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Da muss man viel mehr laufen lassen."