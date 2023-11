BVB-Zweifel trotz "Comeback-Qualitäten"

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Der BVB nach dem Sieg gegen Gladbach

Borussia Dortmund hat mit einer Energieleistung einen weiteren Rückschlag verhindert. Doch die Zweifel bleiben.

Schwungvoll trat Hans-Joachim Watzke ans Rednerpult. Dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund war die Erleichterung darüber anzumerken, nicht den nächsten bitteren Rückschlag erklären zu müssen.

Doch auf der Jahreshauptversammlung der Schwarz-Gelben am Sonntag in der Westfalenhalle malte auch der Boss nicht alles rosarot. Nach dem hart erkämpften 4:2 (3:2) gegen Borussia Mönchengladbach bleiben beim Vizemeister die Zweifel.

"Wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt zwei, drei Punkte mehr erhofft. Aber wir müssen nicht in Sack und Asche gehen. Das heißt aber nicht, dass alles gut ist", sagte Watzke im grauen Anzug und weißen Hemd.

Die wankelmütige Mannschaft um Kapitän Emre Can war zuvor mit verhaltenem Applaus von den rund 850 Mitgliedern begrüßt worden - trotz des geglückten Auftakts in die Wochen der Wahrheit.

BVB beweist Mentalität

Nach dem 0:2-Rückstand und der desolaten ersten halben Stunde stimmte bei den BVB-Profis immerhin die Mentalität. "Wir haben erneut Comeback-Qualitäten gezeigt. Es ist in dieser Saison ein Merkmal der Mannschaft", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. In der Liga sammelten die Dortmunder in dieser Saison schon stolze elf Punkte nach einem Rückstand ein.

Doch sie laufen der Musik an der Spitze weiter hinterher. Tabellenführer Bayer Leverkusen ist zehn Zähler enteilt, Serienmeister Bayern München bereits acht Punkte weg. Trainer Edin Terzic fand es aber "extrem wichtig, dass wir mit einem Sieg in den nächsten Block starten".

Marcel Sabitzer (30.), Niclas Füllkrug (32.) und Jamie Bynoe-Gittens (45.) drehten die Begegnung noch vor der Pause. Donyell Malen (90.+7) machte ins leere Gladbacher Tor den Deckel drauf. "Der Sieg", das gab Kehl zu, sei wichtig gewesen, "um Ruhe reinzubekommen". Nach den Niederlagen gegen die Bayern und in Stuttgart seien es schließlich "keine einfachen Tage" gewesen. Spekulationen über Missstimmung zwischen ihm, Watzke und Terzic trat Kehl entgegen: "Da geht man gemeinsam durch, man hält zusammen und vertraut sich."

Hammer-Programm für den BVB

Doch die Stimmung im Verein bis zur Winterpause wird maßgeblich vom Abschneiden im Hammer-Programm der kommenden Wochen abhängen.

Mit einem Sieg am Dienstag beim italienischen Topklub AC Mailand hätte der BVB vorzeitig das Achtelfinal-Ticket in der Champions League gelöst. In der Liga warten Leverkusen und Leipzig, dazwischen geht es im DFB-Pokal nach Stuttgart. "Wir vertrauen dieser Mannschaft", versicherte Kehl.

Doch das Defensivverhalten des Teams rechtfertigt dieses Vertrauen nur bedingt. Elf Gegentore kassierten die Dortmunder in den vergangen vier Ligaspielen - es hätten sogar noch mehr sein können. "Mit uns wird es definitiv nicht langweilig in dieser Saison", scherzte Terzic, um danach seiner Mannschaft ernsthaft für "die Moral, die Energie und den Glauben ein großes Kompliment" zu zollen.

Das galt in erster Linie für Bynoe-Gittens. Der 19-Jährige war der auffälligste BVB-Spieler. "Jamie hat ein tolles Spiel gezeigt. Was er heute gezeigt hat, ist aber nur ansatzweise sein Potenzial. Wenn er uns so weiterhilft, dann sind wir glücklich", sagte Terzic. Und Watzke könnte noch schwungvoller auftreten.