Neuer Star-Verteidiger beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Andrew Yates

Clement Lenglet (M.) wird beim FC Bayern gehandelt

Auf der Suche nach neuen Verstärkungen für die dünn besetzte Abwehrreihe hält der FC Bayern bekanntermaßen in ganz Fußball-Europa Ausschau. Jetzt soll der deutsche Meister auf einen Innenverteidiger aufmerksam geworden sein, der aktuell in der englischen Premier League aufläuft.

Clement Lenglet steht eigentlich beim spanischen Renommierklub FC Barcelona unter Vertrag. Für Barca hat der Franzose seit 2018 immerhin 105 LaLiga-Spiele bestritten, feierte mit dem Klub im Jahr 2019 die Meisterschaft und 2021 den Pokalsieg.

Seit eineinhalb Jahren spielt Lenglet unter Cheftrainer Xavi aber keine Rolle mehr bei der Blaugrana, weshalb der 28-Jährige bereits zweimal verliehen wurde. In der abgelaufenen Spielzeit zunächst an die Tottenham Hotspur, für die er wettbewerbsübergreifend 35 Pflichtspiele bestritt.

In diesem Sommer zog es Lenglet dann weiter zu Aston Villa - ebenfalls auf Leihbasis. Für den Klub aus Birmingham stand er bis dato fünfmal in der Conference League auf dem Feld, allerdings noch kein einziges Mal in der englischen Meisterschaft.

Lenglet noch bis 2026 an den FC Barcelona gebunden

Laut einem Bericht der "Sport Bild" soll der 15-malige französische Nationalspieler nun beim FC Bayern im Gespräch sein. Er soll als mögliche Option angesehen werden, den Kader des deutschen Rekordmeisters in seiner Breite zu verstärken. Abgesehen von seinem Leihgeschäft mit den Villans, welches bis Saisonende läuft, ist Lenglet noch bis zum Sommer 2026 an den FC Barcelona gebunden.

Wie teuer der Innenverteidiger für den FC Bayern genau werden könnte, ist zwar noch nicht bekannt. Sein derzeitiger Marktwert wird derweil auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbereich geschätzt.

Neben den Positionen Rechtsverteidiger und zentral-defensives Mittelfeld gilt die Innenverteidigung als größte Kader-Baustelle bei den Münchnern.