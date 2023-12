Wechsel nach München? Das sagt Schweinsteiger

IMAGO/Michael Titgemeyer

Bald für 1860 München aktiv? Tobias Schweinsteiger hat ein Dementi vermieden

Der TSV 1860 München ist seit der Entlassung von Trainer Maurizio Jacobacci auf der Suche nach einem Nachfolger. Gehandelt werden beim Drittligisten seither einige bekannte Namen, so auch Tobias Schweinsteiger, der zuletzt seine Koffer beim VfL Osnabrück packen musste. Nun reagierte der Bruder von Bastian Schweinsteiger auf die Spekulationen.

Kehrt Tobias Schweinsteiger kurz nach seinem Aus bei Zweitligist VfL Osnabrück in seine Heimat zurück, um den TSV 1860 München zu übernehmen? "Zu dem Thema gibt's von mir keinen Kommentar", entgegnete der Trainer auf Nachfrage von "tz" lediglich.

Doch der 41-Jährige fügte sodann einen Satz hinzu, der dafür sprechen könnte, dass seinerseits durchaus Interesse an einem Engagement besteht: "Außer dass 1860 als Junge aus der Region immer ein interessanter Verein ist." Schweinsteiger teilte zugleich mit, er sei "im Moment" allerdings noch damit beschäftigt, die "Zeit in Osnabrück aufzuarbeiten".

Der gebürtige Rosenheimer hatte nach dem Ende seiner Profi-Karriere zunächst als Nachwuchstrainer beim FC Bayern gearbeitet. Auch beim HSV und beim 1. FC Nürnberg machte er wichtige Erfahrungen, ehe er im Sommer 2022 beim VfL Osnabrück seinen ersten Job als hauptverantwortlicher Trainer annahm.

Den damaligen Drittligisten führte Schweinsteiger prompt in seiner ersten Saison aus dem Tabellenmittelfeld zurück in die 2. Liga, nach nur 13 Spieltagen und Platz 18 in der laufenden Saison zogen die Niedersachsen allerdings die Reißleine.

Bierofka und Funkel offenbar keine Optionen bei 1860 München

Laut Einschätzung der "tz" ist Tobias Schweinsteiger indes nicht der einzige Kandidat, der nun bei 1860 München gehandelt werden könnte, hatte zuletzt etwa doch auch Löwen-Idol Daniel Bierofka Signale von sich gegeben, er sei wieder offen für einen Job als Cheftrainer im Profibereich. Eine Rückkehr auf die 1860-Bank sei dem Bericht zufolge derzeit aber nicht vorstellbar.

Gleiches gelte für Trainer-Ikone Friedhelm Funkel, dessen Name ebenfalls in der Gerüchteküche auftauchte. Der Münchner Zeitung teilte der 69-Jährige jedoch mit, er "denke momentan nicht darüber nach, noch mal was zu machen".

Vorerst wird Frank Schmöller den aktuellen Tabellen-15. der 3. Liga interimistisch betreuen.