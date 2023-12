Bericht: Premier-League-Klub macht Ernst bei Guirassy

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Verlässt Serhou Guirassy den VfB Stuttgart im Winter?

Die Wechselgerüchte um Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart nehmen immer weiter Fahrt auf. Ein Premier-League-Klub könnte im Winter Ernst machen.

Laut "Bild" will West Ham United Guirassy nach England locken. Demnach wollen die Hammers im Januar ein Angebot für den Stürmer abgeben. Das Interesse sei "äußerst konkret", heißt es in dem Bericht.

Im bis 2026 datierten Vertrag des Guineers ist wohl eine Ausstiegsklausel verankert, die es ihm erlaubt, den VfB Stuttgart im Winter für "nur" 17,5 Millionen Euro zu verlassen.

Kein Wunder also, dass es für Guirassy zahlreiche Interessenten gibt. Der 27-Jährige wurde zuletzt nahezu bei sämtlichen Premier-League-Klubs gehandelt - unter anderem beim FC Arsenal, Manchester United oder Tottenham Hotspur.

Dem Bericht zufolge will sich Guirassys Berater in den kommenden Wochen Angebote anhören und sich dann gemeinsam mit seinem Klienten entscheiden. Der Spieler selbst, so der Bericht, könne sich einen Abschied vom VfB im Winter durchaus vorstellen. Gerade die Premier League reize den Goalgetter.

Verantwortliche des VfB Stuttgart hoffen auf Guirassy-Verbleib

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth spielte die anhaltenden Gerüchte zuletzt herunter. "Das ist bei uns aktuell kein Thema. Das ist eines der Medien", sagte er im "kicker".

Der VfB-Macher stellte allerdings klar: "Unwägbarkeiten gehören dazu, Nervosität eher nicht. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die in unserer Hand liegen, damit er bleibt. Was passiert, kann niemand vorhersagen. Wir sind überzeugt, dass er bleiben möchte. Aber wir kennen auch die Mechanismen des Marktes."

Auch Trainer Hoeneß hofft auf einen Verbleib von Guirassy. "Im Sommer hatten auch alle erwartet, dass er geht. Er ist geblieben. Das hoffe ich auch für den Winter", so der 41-Jährige.

Guirassy erzielte für den VfB Stuttgart in dieser Saison bereits 18 Tore in 13 Pflichtspielen. Hinzu kommen zwei Assists.